https://sputniknews.com.tr/20240304/otogaza-zam-bekleniyor-1081336436.html
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Sputnik Türkiye
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 81 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T09:30+0300
2024-03-04T09:30+0300
2024-03-04T09:58+0300
ekonomi
otogaz
zam
akaryakıt
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073969288_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_65ed124679535d5837d46d8d9af8f00c.jpg
Otogaz grubunda 81 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.Otogaz ise 20.95 TL'den satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/motorine-indirim-geldi-tabelada-fiyatlar-degisti-benzine-de-gelecek-mi-1081246679.html
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otogaz, zam, akaryakıt
Otogaza zam bekleniyor
09:30 04.03.2024 (güncellendi: 09:58 04.03.2024)
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 81 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Otogaz grubunda 81 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.
Otogaz ise 20.95 TL'den satılıyor.