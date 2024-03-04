https://sputniknews.com.tr/20240304/nukleer-besli-suudi-arabistanda-toplandi-1081360866.html
'Nükleer beşli' Suudi Arabistan'da toplandı
'Nükleer beşli' Suudi Arabistan'da toplandı
Sputnik Türkiye
Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'den oluşan 'nükleer beşli' ülkeleri, Suudi Arabistan'da çalışma toplantısı gerçekleştirdi. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T17:28+0300
2024-03-04T17:28+0300
2024-03-04T17:28+0300
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nükleer beşli
suudi arabistan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve nükleer silah sahibi beş ülkenin temsilcilerinin Moskova'nın koordinasyonunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çalışma toplantısı yaptığını duyurdu.Bakanlık, 29 Şubat'taki toplantının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) uyarınca yapıldığını belirtti.Rusya Dışişleri, toplantıda ele alınan konular ve temsilcilerin açıklamaları hakkında detay paylaşmadı.
https://sputniknews.com.tr/20240229/putin-yillik-federal-meclis-konusmasini-gerceklestirecek-1081211024.html
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ingiltere
fransa
çin
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rusya, abd, ingiltere, fransa, çin, çin halk cumhuriyeti, nükleer beşli, suudi arabistan
rusya, abd, ingiltere, fransa, çin, çin halk cumhuriyeti, nükleer beşli, suudi arabistan
'Nükleer beşli' Suudi Arabistan'da toplandı
Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'den oluşan 'nükleer beşli' ülkeleri, Suudi Arabistan'da çalışma toplantısı gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve nükleer silah sahibi beş ülkenin temsilcilerinin Moskova'nın koordinasyonunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çalışma toplantısı yaptığını duyurdu.
Bakanlık, 29 Şubat'taki toplantının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) uyarınca yapıldığını belirtti.
Rusya Dışişleri, toplantıda ele alınan konular ve temsilcilerin açıklamaları hakkında detay paylaşmadı.