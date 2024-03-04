https://sputniknews.com.tr/20240304/mumkun-oldugunca-fazla-rus-oldurmeye-calisiyoruz-demisti-ukraynali-elci-hakkinda-arama-karari-1081339818.html

"Mümkün olduğunca fazla Rus öldürmeye çalışıyoruz" demişti: Ukraynalı elçi hakkında arama kararı

"Mümkün olduğunca fazla Rus öldürmeye çalışıyoruz" demişti: Ukraynalı elçi hakkında arama kararı

Sputnik Türkiye

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın eski Kazakistan Büyükelçisi Pyotr Vrublevskiy hakkında arama kararı çıkardı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T10:34+0300

2024-03-04T10:34+0300

2024-03-04T10:34+0300

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rusya içişleri bakanlığı

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Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Vrublevskiy hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun bir maddesi kapsamında arama kararı çıkarıldı.Moskova'daki Basmannıy mahkemesinin Vrublevskiy hakkında gıyabi tutuklama kararı aldığı öğrenildi.Vrublevskiy, kişiler arasında milli kimlik üzerinden nefret veya düşmanlığı kışkırtmakla ve şiddet kullanma tehdidinde bulunmakla suçlanıyor.Vrublevskiy, Ağustos 2022'de mümkün olduğu kadar fazla Rus öldürmeye çalıştıklarını, böylece gelecek nesillerin daha az Rus öldürmesi gerekeceğini söyleyerek tepkileri üzerine çekmişti. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Vrublevskiy'i çağırarak Ruslar hakkındaki sözleri nedeniyle protesto notası vermişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vrublevskiy'in sözlerinin Kiev rejiminin terörist ve insanlık dışı özünü kanıtladığını vurgulamıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tepkiler nedeniyle Ekim 2022'de Büyükelçi Vrublevskiy'i görevden almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240103/kazakistan-lideri-tokayev-dunyada-hicbir-sorun-rusya-olmadan-cozulemez-1079278125.html

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