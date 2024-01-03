https://sputniknews.com.tr/20240103/kazakistan-lideri-tokayev-dunyada-hicbir-sorun-rusya-olmadan-cozulemez-1079278125.html

Kazakistan lideri Tokayev: Dünyada hiçbir sorun Rusya olmadan çözülemez

Kazakistan lideri Tokayev: Dünyada hiçbir sorun Rusya olmadan çözülemez

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, mart ayında Rusya'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin uluslararası önem taşıdığını vurgularken, zira... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T09:59+0300

2024-01-03T09:59+0300

2024-01-03T10:06+0300

dünya

kazakistan

kasım cömert tokayev

rusya

seçim

vladimir putin

astana

moskova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079277967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a2f0d437e17afd99ba075a4de3e66cc.jpg

Ülke çapında yayın yapan Egemen Qazaqstan (Egemen Kazakistan) gazetesine konuşan Tokayev, mart ayında Rusya'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin uluslararası alanda büyük önem taşıdığına dikkat çektiği demecinde, “Rusya’nın dünya siyasetinde son derece önemli bir rol oynadığının ve Birleşmiş Milletler (BM)Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi statüsüne sahip olduğunun farkına varılmalıdır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözleri ve eylemleriyle küresel gündemi esasen şekillendiren bir liderdir. Rusya'nın görüşü tüm dünyada dikkate alınıyor. Bu devletin katılımı olmadan hiçbir dünya sorunu çözülmüyor. Bu bir gerçek” ifadelerini kullandı.Seçimler açısından bu yılın pek çok ülke için dönüm noktası olacağını kaydeden Kazak lider, Rusya'nın yanı sıra ABD, Azerbaycan, İngiltere, Hindistan ve diğer ülkelerde de seçimlerin yapılacağını, aynı zamanda Avrupa Parlamentosu seçimlerinin de planlandığını hatırlattı.Tokayev, Astana ile Moskova arasındaki yüksek düzeyli ilişkiler nedeniyle Rusya'daki başkanlık seçimlerinin Kazakistan'ı özellikle ilgilendirdiğini vurguladı.2022’deki darbe girişimiOcak 2022'de Kazakistan'da yaşanan kitlesel protestolar ve darbe girişimi hakkında da konuşan Tokayev, bu sorunun kaynağıyla ilgili değerlendirmesinde, uzun yıllardır çözülemeyen sosyo-ekonomik sorunlar ve genel ekonomik durgunluğa dikkat çekerken, bu gerçeklerin de yetkililerin ve toplumun bozulmasına destek sağladığını söyledi.Kazakistan Devlet Başkanı, “Bana göre Ocak 2022’de yaşanan trajik olaylar, uzun yıllardır çözülemeyen sosyo-ekonomik sorunlar ve genel durgunluktan kaynaklandı, bu da yetkililerin ve toplumun bozulmasına yol açtı. Bu dönüşüm, dedikleri gibi, çıplak gözle görülebiliyordu” diye konuştu.Değişimi istemeyenler2019'da cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana, siyasi sistemi demokratikleştirmek, kamusal yaşamı liberalleştirmek ve ekonomiyi tekelleştirmek için bir rota belirlendiğini vurgulayan Tokayev, öte yandan bu değişimin bazı kesimlerde tepkiye yol açtığını anımsatarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:Tokayev, Kazakistanlıların ‘sahte vatanseverlikten’ kurtulması ve eski çağa özgü biçim veya yapı anlamına gelen ‘arkaizme’ kaymaması gerektiğinin altını çizerken, “Geçmişteki büyüklükler veya mağduriyetler hakkında boş tartışmalara dalarak arkaikliğe kaymamalıyız. Elbette tarih, ulusal kimliğimizin önemli bir bileşenidir, dolayısıyla devlet artık bu yönde sistematik faaliyetler yürütmektedir. Kısacası, asırlık tarihimizin araştırılması ve tarihi adaletin yeniden tesis edilmesi her zaman öncelikli görevlerimizden biri olacaktır” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240101/rusyanin-bdt-baskanligi-donemi-basladi-1079229155.html

kazakistan

rusya

astana

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kazakistan, kasım cömert tokayev, rusya, seçim, vladimir putin, astana, moskova