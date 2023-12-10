https://sputniknews.com.tr/20231210/kazakistan-cumhurbaskani-astana-ve-moskova-dunyadaki-soklara-ragmen-beraber-calismaya-devam-edecek-1078278057.html

Kazakistan Cumhurbaşkanı: Astana ve Moskova dünyadaki şoklara rağmen beraber çalışmaya devam edecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı: Astana ve Moskova dünyadaki şoklara rağmen beraber çalışmaya devam edecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın modern dünyada çok önemli bir rolü olduğunu ve beraber çalışmaya devam edeceklerini belirtti. 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T19:23+0300

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, dünyadaki bazı şoklara rağmen Kazakistan ve Rusya'nın her zaman beraber çalışmaya devam edeceğini söyledi. Tokayev, "Rusya, Kazakistan'ın stratejik ortağıdır. Rusya ile dünyanın en uzun kara sınırına sahibiz ve korunması, en azından reddedilmemesi gereken işbirlikleri ve geleneklerimiz var. Uluslararası arenadaki bazı şoklara rağmen sürekli olarak birlikte çalışacağımıza inanıyorum" dedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti: Buna ek olarak, Kazakistan'ın çok yönlü bir politika yürüttüğünü söyleyen Tokayev; Çin, Orta ve Batı Avrupa'daki ülkelerle güçlü ilişkilere sahip olduğunu, ABD ile de stratejik partnerliğini sürdürdüğünü belirtti. Putin ile Astana'daki son görüşmelerinin çok başarılı geçtiğini söyleyen lider, Kazakistan'ın çok kutuplu politikalarının ülkenin coğrafi konumu ile tamamen örtüştüğünü ve Kazakistan'ın dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesi olduğunu sözlerine ekledi.

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vladimir putin, rusya, kazakistan, kasım cömert tokayev, abd, avrupa