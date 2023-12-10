https://sputniknews.com.tr/20231210/kazakistan-cumhurbaskani-astana-ve-moskova-dunyadaki-soklara-ragmen-beraber-calismaya-devam-edecek-1078278057.html
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Astana ve Moskova dünyadaki şoklara rağmen beraber çalışmaya devam edecek
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Astana ve Moskova dünyadaki şoklara rağmen beraber çalışmaya devam edecek
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın modern dünyada çok önemli bir rolü olduğunu ve beraber çalışmaya devam edeceklerini belirtti. 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T19:23+0300
2023-12-10T19:23+0300
2023-12-10T19:24+0300
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vladimir putin
rusya
kazakistan
kasım cömert tokayev
abd
avrupa
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, dünyadaki bazı şoklara rağmen Kazakistan ve Rusya'nın her zaman beraber çalışmaya devam edeceğini söyledi. Tokayev, "Rusya, Kazakistan'ın stratejik ortağıdır. Rusya ile dünyanın en uzun kara sınırına sahibiz ve korunması, en azından reddedilmemesi gereken işbirlikleri ve geleneklerimiz var. Uluslararası arenadaki bazı şoklara rağmen sürekli olarak birlikte çalışacağımıza inanıyorum" dedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti: Buna ek olarak, Kazakistan'ın çok yönlü bir politika yürüttüğünü söyleyen Tokayev; Çin, Orta ve Batı Avrupa'daki ülkelerle güçlü ilişkilere sahip olduğunu, ABD ile de stratejik partnerliğini sürdürdüğünü belirtti. Putin ile Astana'daki son görüşmelerinin çok başarılı geçtiğini söyleyen lider, Kazakistan'ın çok kutuplu politikalarının ülkenin coğrafi konumu ile tamamen örtüştüğünü ve Kazakistan'ın dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesi olduğunu sözlerine ekledi.
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vladimir putin, rusya, kazakistan, kasım cömert tokayev, abd, avrupa
vladimir putin, rusya, kazakistan, kasım cömert tokayev, abd, avrupa
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Astana ve Moskova dünyadaki şoklara rağmen beraber çalışmaya devam edecek
19:23 10.12.2023 (güncellendi: 19:24 10.12.2023)
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın modern dünyada çok önemli bir rolü olduğunu ve beraber çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, dünyadaki bazı şoklara rağmen Kazakistan ve Rusya'nın her zaman beraber çalışmaya devam edeceğini söyledi. Tokayev, "Rusya, Kazakistan'ın stratejik ortağıdır. Rusya ile dünyanın en uzun kara sınırına sahibiz ve korunması, en azından reddedilmemesi gereken işbirlikleri ve geleneklerimiz var. Uluslararası arenadaki bazı şoklara rağmen sürekli olarak birlikte çalışacağımıza inanıyorum" dedi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti:
Rusya, modern dünyada çok önemli bir rol oynuyor. Bazıları bunun olumlu veya olumsuz olduğunu düşünebilir, ancak bu Rusya'nın son derece önemli olduğunu ve onunla işbirliği yapılması gerektiğini değiştirmiyor. Kazakistan da bunu yapıyor.
Buna ek olarak, Kazakistan'ın çok yönlü bir politika yürüttüğünü söyleyen Tokayev; Çin, Orta ve Batı Avrupa'daki ülkelerle güçlü ilişkilere sahip olduğunu, ABD ile de stratejik partnerliğini sürdürdüğünü belirtti.
Putin ile Astana'daki son görüşmelerinin çok başarılı geçtiğini söyleyen lider, Kazakistan'ın çok kutuplu politikalarının ülkenin coğrafi konumu ile tamamen örtüştüğünü ve Kazakistan'ın dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesi olduğunu sözlerine ekledi.