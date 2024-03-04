https://sputniknews.com.tr/20240304/mit-baskani-kalin-abdye-gitti-1081363484.html
MİT Başkanı Kalın ABD’ye gitti
MİT Başkanı Kalın ABD’ye gitti
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T19:10+0300
2024-03-04T19:10+0300
2024-03-04T19:10+0300
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ibrahim kalın
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mit
milli istihbarat teşkilatı
milli istihbarat teşkilatı başkanlığı
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.Kalın, Washington'da CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek.İstihbarat yetkilileri ile görüşecek olan MİT Başkanı Kalın, Beyaz Saray'da, Kongre'de ve Dışişleri'nde de temaslarda bulunacak.MİT Başkanı Kalın'ın gündeminde, ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, IŞİD gibi örgütleri ile mücadelenin yer aldığı belirtildi.İbrahim Kalın, Irak ve Suriye alanının yanı sıra Gazze'de savaşın durdurulması ve ateşkes için müzakereler üzerine de görüşmelerde bulunacak.Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Kafkaslar konusu da görüşmede ele alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20240304/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1081361941.html
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ibrahim kalın, mit, mit, milli istihbarat teşkilatı, milli istihbarat teşkilatı başkanlığı, pkk, fetö, işid, irak, irak, suriye
MİT Başkanı Kalın ABD’ye gitti
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.
Kalın, Washington'da CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek.
İstihbarat yetkilileri ile görüşecek olan MİT Başkanı Kalın, Beyaz Saray'da, Kongre'de ve Dışişleri'nde de temaslarda bulunacak.
MİT Başkanı Kalın'ın gündeminde, ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, IŞİD gibi örgütleri ile mücadelenin yer aldığı belirtildi.
İbrahim Kalın, Irak ve Suriye alanının yanı sıra Gazze'de savaşın durdurulması ve ateşkes için müzakereler üzerine de görüşmelerde bulunacak.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Kafkaslar konusu da görüşmede ele alınacak.