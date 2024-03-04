https://sputniknews.com.tr/20240304/macronun-ukraynaya-asker-gonderilmesiyle-ilgili-cikisinin-esas-nedenleri-aciga-cikti-1081343641.html

Macron'un Ukrayna'ya asker gönderilmesiyle ilgili çıkışının esas nedenleri açığa çıktı

Macron'un Ukrayna'ya asker gönderilmesiyle ilgili çıkışının esas nedenleri açığa çıktı

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderilmesiyle ilgili açıklamaları 'jeopolitik puan' kazanmak için yaptığı belirtildi. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T12:00+0300

2024-03-04T12:00+0300

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ukrayna krizi

emmanuel macron

fransa

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avrupa birliği

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ABD merkezli Politico gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un uluslararası gündemde büyük yankı uyandıran 'Ukrayna'ya NATO ve AB askerlerinin gönderilmesi' konusundaki açıklamalarının esas nedenlerini yazdı.Politico haberinde, "Macron'un son açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı'nın nasıl jeopolitik puan kazanmaya çalıştığının sadece bir başka örneği" ifadelerine yer verildi.Macron'un Batılı politikacıları şaşkına çeviren ve çok ses getiren açıklamaları sevdiğini yazan Politico, "Fransız liderin retorik bombaları ciddiyet eksikliğini gösteriyor, aynı zamanda da Ukrayna davasına zarar veriyor" dedi.Başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bugün her şey (asker gönderme olasılığı dahil) özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” demişti.Putin, Napolyon'u hatırlatmıştıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesini öngören teklifine Federal Meclis konuşmasında yanıt vermişti. Putin, "Ukrayna'ya NATO askeri birlikleri gönderme olasılığından bahsetmeye başladılar. Ancak biz, bir zamanlar ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık" diyerek Napolyon'un Rusya topraklarında uğradığını tarihi yenilgiyi hatırlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240229/rus-siyasilerin-atif-yaptigi-ve-napolyona-karsi-girisilen-i-anavatan-savasinda-ne-olmustu-1081222320.html

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emmanuel macron, fransa, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, nato, avrupa birliği, paris, washington, politico