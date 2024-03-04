https://sputniknews.com.tr/20240304/italyanin-kuzeyinde-cig-dustu-6-binden-fazla-turist-bolgede-mahsur-kaldi-1081342745.html

İtalya'nın kuzeyinde çığ düştü: 6 binden fazla turist bölgede mahsur kaldı

İtalya'nın kuzeyinde çığ düştü: 6 binden fazla turist bölgede mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

İtalya'nın kuzeyinde Valla d'Aosta bölgesinde çığ düşmesi sebebiyle binlerce turist bölgede kapalı kalı 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T11:48+0300

2024-03-04T11:48+0300

2024-03-04T11:48+0300

dünya

italya

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kuzey

kar

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turist

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Yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle kuzey İtalya'daki Valle d'Aosta bölgesinde 6.000'den fazla turist ve bölge sakini mahsur kaldı. Elde edilen bilgilere göre, çığın ardından bölgede giden tüm yollar kapandı. Bölgedeki bazı belediyelerde okullar tatil edilirken, elektrik kesintisi yaşanmadığı ve gıda stokları yeterli olduğu bildirildi. Kuzey İtalya'nın diğer bölgelerinde de, özellikle Piedmont ve Emilia-Romagna'da yoğun kar yağışı nedeniyle artan hava tehlikesi seviyesi ilan edildi.

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Sputnik Türkiye

italya, çığ, kuzey, kar, yol, tünel, turist