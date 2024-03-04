https://sputniknews.com.tr/20240304/italyanin-kuzeyinde-cig-dustu-6-binden-fazla-turist-bolgede-mahsur-kaldi-1081342745.html
İtalya'nın kuzeyinde çığ düştü: 6 binden fazla turist bölgede mahsur kaldı
İtalya'nın kuzeyinde çığ düştü: 6 binden fazla turist bölgede mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
İtalya'nın kuzeyinde Valla d'Aosta bölgesinde çığ düşmesi sebebiyle binlerce turist bölgede kapalı kalı 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T11:48+0300
2024-03-04T11:48+0300
2024-03-04T11:48+0300
dünya
italya
çığ
kuzey
kar
yol
tünel
turist
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Yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle kuzey İtalya'daki Valle d'Aosta bölgesinde 6.000'den fazla turist ve bölge sakini mahsur kaldı. Elde edilen bilgilere göre, çığın ardından bölgede giden tüm yollar kapandı. Bölgedeki bazı belediyelerde okullar tatil edilirken, elektrik kesintisi yaşanmadığı ve gıda stokları yeterli olduğu bildirildi. Kuzey İtalya'nın diğer bölgelerinde de, özellikle Piedmont ve Emilia-Romagna'da yoğun kar yağışı nedeniyle artan hava tehlikesi seviyesi ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240304/kazakistanda-siddetli-deprem--1081340285.html
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italya, çığ, kuzey, kar, yol, tünel, turist
italya, çığ, kuzey, kar, yol, tünel, turist
İtalya'nın kuzeyinde çığ düştü: 6 binden fazla turist bölgede mahsur kaldı
İtalya'nın kuzeyinde Valla d'Aosta bölgesinde çığ düşmesi sebebiyle binlerce turist bölgede kapalı kalı
Yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle kuzey İtalya'daki Valle d'Aosta bölgesinde 6.000'den fazla turist ve bölge sakini mahsur kaldı.
Elde edilen bilgilere göre, çığın ardından bölgede giden tüm yollar kapandı. Bölgedeki bazı belediyelerde okullar tatil edilirken, elektrik kesintisi yaşanmadığı ve gıda stokları yeterli olduğu bildirildi.
Kuzey İtalya'nın diğer bölgelerinde de, özellikle Piedmont ve Emilia-Romagna'da yoğun kar yağışı nedeniyle artan hava tehlikesi seviyesi ilan edildi.