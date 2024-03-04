https://sputniknews.com.tr/20240304/istanbulda-aksam-saatlerinden-itibaren-sis-etkisini-gosterdi-1081366008.html

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi

Sputnik Türkiye

İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T20:12+0300

2024-03-04T20:12+0300

2024-03-04T20:12+0300

türkiye

istanbul

sis

trafik

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İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde yoğunlaşan sis, yer yer etkisini gösteriyor.Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düşüyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 19.30 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20240302/osmangazi-koprusunde-sis-nedeniyle-gorus-mesafesi-azaldi-1081295495.html

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istanbul, sis, trafik