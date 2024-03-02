https://sputniknews.com.tr/20240302/osmangazi-koprusunde-sis-nedeniyle-gorus-mesafesi-azaldi-1081295495.html
Osmangazi Köprüsü'nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Osmangazi Köprüsü'nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Sputnik Türkiye
Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen yoğun sis havadan görüntülendi. Sise nedeniyle köprüden geçen araçlar kontrollü sürüş sağlıyor. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T13:25+0300
2024-03-02T13:25+0300
2024-03-02T13:25+0300
türkiye
sis
osmangazi köprüsü
marmara denizi
marmara bölgesi
feribot
sürücü
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Feribot seferlerinin iptal olduğu İzmit Körfezi'nde sürücüler Osmangazi Köprüsü'nü tercih etti. Sis bulutlarının içinde binlerce aracın geçişine imkan sağlayan Osman Gazi Köprüsü'ndeki trafik akışı drone ile görüntülendi.Son 48 saattir İstanbul, Kocaeli, Yalova ile Güney Marmara'da Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçelerinde etkili olan sis bu sabah İzmit Körfezi'nde yoğunluğunu artırdı.
türkiye
marmara denizi
marmara bölgesi
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sis, osmangazi köprüsü, marmara denizi, marmara bölgesi, feribot, sürücü
sis, osmangazi köprüsü, marmara denizi, marmara bölgesi, feribot, sürücü
Osmangazi Köprüsü'nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen yoğun sis havadan görüntülendi. Sise nedeniyle köprüden geçen araçlar kontrollü sürüş sağlıyor.
Feribot seferlerinin iptal olduğu İzmit Körfezi'nde sürücüler Osmangazi Köprüsü'nü tercih etti.
Sis bulutlarının içinde binlerce aracın geçişine imkan sağlayan Osman Gazi Köprüsü'ndeki trafik akışı drone ile görüntülendi.
Son 48 saattir İstanbul, Kocaeli, Yalova ile Güney Marmara'da Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçelerinde etkili olan sis bu sabah İzmit Körfezi'nde yoğunluğunu artırdı.