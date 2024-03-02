https://sputniknews.com.tr/20240302/osmangazi-koprusunde-sis-nedeniyle-gorus-mesafesi-azaldi-1081295495.html

Osmangazi Köprüsü'nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

Osmangazi Köprüsü'nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

Sputnik Türkiye

Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen yoğun sis havadan görüntülendi. Sise nedeniyle köprüden geçen araçlar kontrollü sürüş sağlıyor. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T13:25+0300

2024-03-02T13:25+0300

2024-03-02T13:25+0300

türkiye

sis

osmangazi köprüsü

marmara denizi

marmara bölgesi

feribot

sürücü

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Feribot seferlerinin iptal olduğu İzmit Körfezi'nde sürücüler Osmangazi Köprüsü'nü tercih etti. Sis bulutlarının içinde binlerce aracın geçişine imkan sağlayan Osman Gazi Köprüsü'ndeki trafik akışı drone ile görüntülendi.Son 48 saattir İstanbul, Kocaeli, Yalova ile Güney Marmara'da Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçelerinde etkili olan sis bu sabah İzmit Körfezi'nde yoğunluğunu artırdı.

türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

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2024

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sis, osmangazi köprüsü, marmara denizi, marmara bölgesi, feribot, sürücü