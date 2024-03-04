https://sputniknews.com.tr/20240304/istanbul-valisi-2024un-ilk-2-ayinda-evden-hirsizlik-yuzde-35-otodan-hirsizlik-yuzde-51-azaldi-1081340488.html
İstanbul Valisi: 2024'ün ilk 2 ayında evden hırsızlık yüzde 35, otodan hırsızlık yüzde 51 azaldı
İstanbul Valisi: 2024'ün ilk 2 ayında evden hırsızlık yüzde 35, otodan hırsızlık yüzde 51 azaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Gül, 2024'ün ilk 2 ayında evden hırsızlığın yüzde 35, otodan hırsızlığın yüzde 51, iş yerinden hırsızlığın yüzde 20 azaldığını bildirdi. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024-03-04T10:55+0300
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istanbul, istanbul valiliği
istanbul, istanbul valiliği
İstanbul Valisi: 2024'ün ilk 2 ayında evden hırsızlık yüzde 35, otodan hırsızlık yüzde 51 azaldı
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valisi Gül, 2024'ün ilk 2 ayında evden hırsızlığın yüzde 35, otodan hırsızlığın yüzde 51, iş yerinden hırsızlığın yüzde 20 azaldığını bildirdi.