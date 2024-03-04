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İstanbul Valisi: 2024'ün ilk 2 ayında evden hırsızlık yüzde 35, otodan hırsızlık yüzde 51 azaldı
İstanbul Valisi: 2024'ün ilk 2 ayında evden hırsızlık yüzde 35, otodan hırsızlık yüzde 51 azaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Gül, 2024'ün ilk 2 ayında evden hırsızlığın yüzde 35, otodan hırsızlığın yüzde 51, iş yerinden hırsızlığın yüzde 20 azaldığını bildirdi. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valisi: 2024'ün ilk 2 ayında evden hırsızlık yüzde 35, otodan hırsızlık yüzde 51 azaldı

10:55 04.03.2024
© AADavut Gül
Davut Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
© AA
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İstanbul Valisi Gül, 2024'ün ilk 2 ayında evden hırsızlığın yüzde 35, otodan hırsızlığın yüzde 51, iş yerinden hırsızlığın yüzde 20 azaldığını bildirdi.
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