https://sputniknews.com.tr/20240304/ortak-sinavlarda-yeni-donem-acik-uclu-sorular-geliyor-1081342172.html

Ortak sınavlarda yeni dönem: Açık uçlu sorular geliyor

Ortak sınavlarda yeni dönem: Açık uçlu sorular geliyor

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde ülke genelinde yapılacak ortak sınavlara ilişkin kılavuz yayımlandı. Türkçe... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

sınav

sınav soruları

ortaokul

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde ülke genelinde yapılacak ortak sınavlara ilişkin kılavuz yayımlandı.Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem birinci yazılı sınavlar kılavuzunda, ortak sınavlarda uygulanacak esaslar yer alıyor.Buna göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönem birinci yazılı sınavları; 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, 6. sınıf ile 9. sınıf matematik dersleri için de 27 Mart 2024 Çarşamba ülke genelinde ortak yapılacak.Türkçe dersi 6. sınıf yazılı sınavında çoktan seçmeli sorularla birlikte açık uçlu ve kısa cevaplı; 6. sınıf ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin yazılı sınavlarında ise açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

https://sputniknews.com.tr/20240220/ortaokul-ve-liselerde-ikinci-donem-yapilacak-ortak-sinav-tarihleri-belli-oldu-1080913873.html

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), sınav, sınav soruları, ortaokul