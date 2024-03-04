https://sputniknews.com.tr/20240304/israil-saldirilarinda-yasamini-yitirenlerin-sayisi-30-bin-500u-gecti-1081348783.html

İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 500’ü geçti

İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 500’ü geçti

Sputnik Türkiye

İsrail’in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 30 bin 500’ü... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T13:51+0300

2024-03-04T13:51+0300

2024-03-04T13:51+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

soykırım

ortadoğu

abd

benyamin netanyahu

refah sınır kapısı

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Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 150 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail’in son 24 saatte 124 sivili öldürdüğü belirtilen açıklamada, “İsrail saldırılarında can kaybı 30 bin 534, yaralı sayısı 71 bin 920’e yükseldi” ifadesine yer verildi.Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.Son saldırılarda 210 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 71 bin 920'ye çıktığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte 13 katliam gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240303/kiyameti-yasiyorlar-filistinde-en-az-15-cocuk-aclik-ve-susuzluktan-oldu-1081314938.html

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu, abd, benyamin netanyahu, refah sınır kapısı