https://sputniknews.com.tr/20240304/israil-saldirilarinda-yasamini-yitirenlerin-sayisi-30-bin-500u-gecti-1081348783.html
İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 500’ü geçti
İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 500’ü geçti
Sputnik Türkiye
İsrail’in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 30 bin 500’ü... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T13:51+0300
2024-03-04T13:51+0300
2024-03-04T13:51+0300
israil- filistin çatışması
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Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 150 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail’in son 24 saatte 124 sivili öldürdüğü belirtilen açıklamada, “İsrail saldırılarında can kaybı 30 bin 534, yaralı sayısı 71 bin 920’e yükseldi” ifadesine yer verildi.Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.Son saldırılarda 210 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 71 bin 920'ye çıktığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte 13 katliam gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240303/kiyameti-yasiyorlar-filistinde-en-az-15-cocuk-aclik-ve-susuzluktan-oldu-1081314938.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu, abd, benyamin netanyahu, refah sınır kapısı
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu, abd, benyamin netanyahu, refah sınır kapısı
İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 500’ü geçti
İsrail’in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 30 bin 500’ü geçtiğini, yaklaşık 72 bin kişinin de yaralandığı belirtildi.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 150 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail’in son 24 saatte 124 sivili öldürdüğü belirtilen açıklamada, “İsrail saldırılarında can kaybı 30 bin 534, yaralı sayısı 71 bin 920’e yükseldi” ifadesine yer verildi.
Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.
Son saldırılarda 210 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 71 bin 920'ye çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte 13 katliam gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.