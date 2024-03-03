https://sputniknews.com.tr/20240303/kiyameti-yasiyorlar-filistinde-en-az-15-cocuk-aclik-ve-susuzluktan-oldu-1081314938.html
Kıyameti yaşıyorlar: Filistin'de en az 15 çocuk açlık ve susuzluktan öldü
Kıyameti yaşıyorlar: Filistin'de en az 15 çocuk açlık ve susuzluktan öldü
Sputnik Türkiye
Filistin'deki soykırım devam ederken Hamas Sağlık Bakanlığı, açlıktan ölen çocukların olduğunu açıklamaya başladı. Bölge dört bir taraftan vurulmaya devam... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T14:34+0300
2024-03-03T14:34+0300
2024-03-03T14:34+0300
israil- filistin çatışması
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filistin yönetimi
soykırım
hamas
hamas
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Gazze'de soykırım devam ederken Hamas Sağlık Bakanlığı, Keman Adwan Hastanesi'nde en az 15 çocuğun açlıktan dolayı hayatını yitirdiğini açıkladı. 150 gündür vurulan Gazze'ye insanı yardım girilmesine izin verilmiyor ve bölge İsrail askerleriyle karadan, denizden ve havadan kuşatılmış durumda. İnternet gibi araçların da olmadığı bölgede gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerine erişemiyor.30 bin kişi hayatını kaybetti Büyük bir kısmı kadın ve çocuk olan Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 410’a, yaralananların sayısının ise 71 bin 700’e yükselirken gıdaya ve suya erişemeyen çocuklar hayata tutunamıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında, "Jeneratör ile oksijenin kesilmesi ve tıbbi imkanların giderek azalması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yetersiz beslenme ve ishal görülen 6 çocuğun hayatından endişe ediyoruz" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240303/hamas-ateskes-gorusmeleri-icin-yine-misirda-24-48-saat-icinde-ateskes-saglanabilir-1081312451.html
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israil, gazze, filistin, filistin yönetimi, soykırım, hamas, hamas, açlık
israil, gazze, filistin, filistin yönetimi, soykırım, hamas, hamas, açlık
Kıyameti yaşıyorlar: Filistin'de en az 15 çocuk açlık ve susuzluktan öldü
Filistin'deki soykırım devam ederken Hamas Sağlık Bakanlığı, açlıktan ölen çocukların olduğunu açıklamaya başladı. Bölge dört bir taraftan vurulmaya devam ediyor.
Gazze'de soykırım devam ederken Hamas Sağlık Bakanlığı, Keman Adwan Hastanesi'nde en az 15 çocuğun açlıktan dolayı hayatını yitirdiğini açıkladı. 150 gündür vurulan Gazze'ye insanı yardım girilmesine izin verilmiyor ve bölge İsrail askerleriyle karadan, denizden ve havadan kuşatılmış durumda. İnternet gibi araçların da olmadığı bölgede gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerine erişemiyor.
30 bin kişi hayatını kaybetti
Büyük bir kısmı kadın ve çocuk olan Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 410’a, yaralananların sayısının ise 71 bin 700’e yükselirken gıdaya ve suya erişemeyen çocuklar hayata tutunamıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında, "Jeneratör ile oksijenin kesilmesi ve tıbbi imkanların giderek azalması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yetersiz beslenme ve ishal görülen 6 çocuğun hayatından endişe ediyoruz" açıklamasında bulundu.