https://sputniknews.com.tr/20240303/kiyameti-yasiyorlar-filistinde-en-az-15-cocuk-aclik-ve-susuzluktan-oldu-1081314938.html

Kıyameti yaşıyorlar: Filistin'de en az 15 çocuk açlık ve susuzluktan öldü

Kıyameti yaşıyorlar: Filistin'de en az 15 çocuk açlık ve susuzluktan öldü

Sputnik Türkiye

Filistin'deki soykırım devam ederken Hamas Sağlık Bakanlığı, açlıktan ölen çocukların olduğunu açıklamaya başladı. Bölge dört bir taraftan vurulmaya devam... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T14:34+0300

2024-03-03T14:34+0300

2024-03-03T14:34+0300

israil- filistin çatışması

israil

gazze

filistin

filistin yönetimi

soykırım

hamas

hamas

açlık

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Gazze'de soykırım devam ederken Hamas Sağlık Bakanlığı, Keman Adwan Hastanesi'nde en az 15 çocuğun açlıktan dolayı hayatını yitirdiğini açıkladı. 150 gündür vurulan Gazze'ye insanı yardım girilmesine izin verilmiyor ve bölge İsrail askerleriyle karadan, denizden ve havadan kuşatılmış durumda. İnternet gibi araçların da olmadığı bölgede gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerine erişemiyor.30 bin kişi hayatını kaybetti Büyük bir kısmı kadın ve çocuk olan Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 410’a, yaralananların sayısının ise 71 bin 700’e yükselirken gıdaya ve suya erişemeyen çocuklar hayata tutunamıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında, "Jeneratör ile oksijenin kesilmesi ve tıbbi imkanların giderek azalması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yetersiz beslenme ve ishal görülen 6 çocuğun hayatından endişe ediyoruz" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240303/hamas-ateskes-gorusmeleri-icin-yine-misirda-24-48-saat-icinde-ateskes-saglanabilir-1081312451.html

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israil, gazze, filistin, filistin yönetimi, soykırım, hamas, hamas, açlık