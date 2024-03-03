https://sputniknews.com.tr/20240303/hamas-ateskes-gorusmeleri-icin-yine-misirda-24-48-saat-icinde-ateskes-saglanabilir-1081312451.html
Hamas ateşkes görüşmeleri için yine Mısır'da: '24-48 saat içinde ateşkes sağlanabilir'
Hamas ateşkes görüşmeleri için yine Mısır'da: '24-48 saat içinde ateşkes sağlanabilir'
Sputnik Türkiye
Esir takası ve Gazze'ye saldırıların durdurulması konuşmaları devam ederken, ismini açıklamayan bir Hamas yetkilisi Kahire'de ateşkes müzakerelerinin yapılmaya... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T12:29+0300
2024-03-03T12:29+0300
2024-03-03T12:29+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
hamas
kahire
mısır
mısır
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Hamas ve İsrail, bir kez daha Mısır'da görüşmeler için toplandı. Esir takasının ve saldırıların durdurulmasının tartışılırken, İsrail heyetinin hayatta olan esirlerin tam listesini Hamas'tan talep ettiği, verilmemesi durumunda bir daha heyet gönderilmeyeceği belirtildi. Ayrıca ABD ve Katar'dan da Kahire'ye yetkililer geldi. Adı açıklanmayan yetkili, “İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesi ve insani yardımın artırılması gibi Hamas'ın taleplerini kabul etmesi durumunda önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes sağlanması mümkün” dedi.ABD’li bir yetkili dün yaptığı açıklamada, İsrail’in 6 hafta sürebilecek bir ateşkesi kabul ettiğini belirterek “Şimdi de Hamas’ın kabul etmesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/hamas-savas-durdurulmadan-israille-esir-takasi-anlasmasini-kabul-etmeyeceklerini-bildirdi-1080900395.html
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filistin
filistin yönetimi
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, hamas, kahire, mısır, mısır, abd, katar, esir takası
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, hamas, kahire, mısır, mısır, abd, katar, esir takası
Hamas ateşkes görüşmeleri için yine Mısır'da: '24-48 saat içinde ateşkes sağlanabilir'
Esir takası ve Gazze'ye saldırıların durdurulması konuşmaları devam ederken, ismini açıklamayan bir Hamas yetkilisi Kahire'de ateşkes müzakerelerinin yapılmaya başlandığını belirtti.
Hamas ve İsrail, bir kez daha Mısır'da görüşmeler için toplandı. Esir takasının ve saldırıların durdurulmasının tartışılırken, İsrail heyetinin hayatta olan esirlerin tam listesini Hamas'tan talep ettiği, verilmemesi durumunda bir daha heyet gönderilmeyeceği belirtildi. Ayrıca ABD ve Katar'dan da Kahire'ye yetkililer geldi.
Adı açıklanmayan yetkili, “İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesi ve insani yardımın artırılması gibi Hamas'ın taleplerini kabul etmesi durumunda önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes sağlanması mümkün” dedi.
ABD’li bir yetkili dün yaptığı açıklamada, İsrail’in 6 hafta sürebilecek bir ateşkesi kabul ettiğini belirterek “Şimdi de Hamas’ın kabul etmesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.