https://sputniknews.com.tr/20240303/hamas-ateskes-gorusmeleri-icin-yine-misirda-24-48-saat-icinde-ateskes-saglanabilir-1081312451.html

Hamas ateşkes görüşmeleri için yine Mısır'da: '24-48 saat içinde ateşkes sağlanabilir'

Hamas ateşkes görüşmeleri için yine Mısır'da: '24-48 saat içinde ateşkes sağlanabilir'

Sputnik Türkiye

Esir takası ve Gazze'ye saldırıların durdurulması konuşmaları devam ederken, ismini açıklamayan bir Hamas yetkilisi Kahire'de ateşkes müzakerelerinin yapılmaya... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T12:29+0300

2024-03-03T12:29+0300

2024-03-03T12:29+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

hamas

kahire

mısır

mısır

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Hamas ve İsrail, bir kez daha Mısır'da görüşmeler için toplandı. Esir takasının ve saldırıların durdurulmasının tartışılırken, İsrail heyetinin hayatta olan esirlerin tam listesini Hamas'tan talep ettiği, verilmemesi durumunda bir daha heyet gönderilmeyeceği belirtildi. Ayrıca ABD ve Katar'dan da Kahire'ye yetkililer geldi. Adı açıklanmayan yetkili, “İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesi ve insani yardımın artırılması gibi Hamas'ın taleplerini kabul etmesi durumunda önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes sağlanması mümkün” dedi.ABD’li bir yetkili dün yaptığı açıklamada, İsrail’in 6 hafta sürebilecek bir ateşkesi kabul ettiğini belirterek “Şimdi de Hamas’ın kabul etmesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240220/hamas-savas-durdurulmadan-israille-esir-takasi-anlasmasini-kabul-etmeyeceklerini-bildirdi-1080900395.html

israil

filistin

filistin yönetimi

kahire

mısır

katar

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