https://sputniknews.com.tr/20240304/israil-insani-yardimi-stratejik-silah-olarak-kullaniyor-1081349521.html
‘İsrail, insani yardımı stratejik silah olarak kullanıyor’
‘İsrail, insani yardımı stratejik silah olarak kullanıyor’
Sputnik Türkiye
İsrailli gazeteci Zvi Bar'el, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmek amacıyla insani yardımları stratejik silah olarak kullandığını savundu. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T14:23+0300
2024-03-04T14:23+0300
2024-03-04T14:23+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu (idf)
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin sorunu
ortadoğu
insani yardım
abd
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Zvi Bar'el, Haaretz gazetesinde "Bir stratejisi olmaksızın İsrail, insani yardımı stratejik silah olarak kullanıyor" başlıklı yazı kaleme aldı.Bar'el, "Dünyanın hiçbir yerinde insani yardımların savaşın yürütülmesi için stratejik araca dönüştürülmediği hatta çoğu zaman çatışmayı uzatmadığı savaş alanı neredeyse yok. Gazze savaşı da bu kuralın bir istisnası değildir" iddiasında bulundu.İsrail'in zaman zaman göstermelik şekilde izin verdiğini belirttiği yardım konvoyu geçişlerine ilişkin Bar'el, söz konusu stratejik silahın İsrail tarafından uluslararası toplumdan gelen baskıları hafifletmek ve iç kamuoyundan yükselen tepkileri bertaraf etmek için kullanıldığını savundu.Ayrıca Bar'el, İsrail'in’"insani yardım silahının’ ABD kamuoyu ile Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan gelen eleştirileri bertaraf etmek adına kullanıldığına da dikkati çekti.Bar'el, "İsrail, savaşı sürdürmesine izin veren şeyin gıda ve ilaç konvoyları ile su ve yakıt tedariki olduğunun farkında. Getirdiği stratejik avantajlar olmaksızın insani yardımın hiçbir değeri yoktur" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240304/israil-saldirilarinda-yasamini-yitirenlerin-sayisi-30-bin-500u-gecti-1081348783.html
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israil, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin sorunu, ortadoğu, insani yardım, abd, tel aviv
israil, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin sorunu, ortadoğu, insani yardım, abd, tel aviv
‘İsrail, insani yardımı stratejik silah olarak kullanıyor’
İsrailli gazeteci Zvi Bar'el, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmek amacıyla insani yardımları stratejik silah olarak kullandığını savundu.
Zvi Bar'el, Haaretz gazetesinde "Bir stratejisi olmaksızın İsrail, insani yardımı stratejik silah olarak kullanıyor" başlıklı yazı kaleme aldı.
Bar'el, "Dünyanın hiçbir yerinde insani yardımların savaşın yürütülmesi için stratejik araca dönüştürülmediği hatta çoğu zaman çatışmayı uzatmadığı savaş alanı neredeyse yok. Gazze savaşı da bu kuralın bir istisnası değildir" iddiasında bulundu.
İsrail'in zaman zaman göstermelik şekilde izin verdiğini belirttiği yardım konvoyu geçişlerine ilişkin Bar'el, söz konusu stratejik silahın İsrail tarafından uluslararası toplumdan gelen baskıları hafifletmek ve iç kamuoyundan yükselen tepkileri bertaraf etmek için kullanıldığını savundu.
Ayrıca Bar'el, İsrail'in’"insani yardım silahının’ ABD kamuoyu ile Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan gelen eleştirileri bertaraf etmek adına kullanıldığına da dikkati çekti.
Bar'el, "İsrail, savaşı sürdürmesine izin veren şeyin gıda ve ilaç konvoyları ile su ve yakıt tedariki olduğunun farkında. Getirdiği stratejik avantajlar olmaksızın insani yardımın hiçbir değeri yoktur" değerlendirmesinde bulundu.