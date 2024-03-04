https://sputniknews.com.tr/20240304/hala-gec-degil-2010-senesinde-100-tl-ile-gelecegi-degistirebilir-miydiniz--1081347202.html

2010'da Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?

2010'da Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?

Sputnik Türkiye

Bitcoin'in ilk gerçek değeri, 2010 yılında bir kullanıcının, 10 bin BTC karşılığında "iki pizza" satın almasıyla oluştu. Bu olay, Bitcoin'in değerinin... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T13:33+0300

2024-03-04T13:33+0300

2024-03-04T13:33+0300

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bitcoin madenciliği

bitcoin classic (btc)

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Yıllar içinde, şiddetli dalgalanmalarla değeri keskin bir şekilde arttı ve azaldı. Bu sabah ise Bitcoin'in değeri, keskin yükselişlerin yaşandığı bir haftanın ardından 65 bin doları (yaklaşık 2 milyon 47 bin TL) aştı.Bu da Bitcoin'in, pandemi sırasında insanların kripto para birimine yöneldiği Kasım 2021'de ulaştığı 'tüm zamanların en yüksek değerine' yaklaştığını gösteriyor.O dönemde bir Bitcoin'in değeri, 67 bin 707 dolara (bugünkü kurla yaklaşık 2,12 milyon TL) ulaşmıştı. Değeri artmaya başladıkça, insanlar piyasaya ilk çıktığında Bitcoin'e yatırım yapsalardı ne kadar kazanacaklarını merak ediyor. Şimdiden söyleyelim; bu para, Türk Lirası üzerinden hesaplandığında ortaya epey kabarık bir hesap çıkıyor.Peki, piyasaya sürüldüğünde BTC'ye yalnızca 100 TL yatırmış olsaydınız, 14 yılın ardından kaç para kazanırdınız?ChatGPT'ye göre, 2010 yılında bu cüzi miktarı yatıracak kadar öngörülü olsaydınız, yatırımın bugünkü değeri şaşırtıcı. 1 Ocak 2010 tarihinde Dolar/TL fiyatı 1,50 TL idi. Yani 1,5 TL karşılığında 1 dolar alınabiliyordu.Bitcoin'in o dönemdeki değeri ise yaklaşık 0.004 dolardı. Yani, 100 TL karşılığında yaklaşık 66.67 dolar, bu meblağ ile de yaklaşık 16 bin 667,5 BTC alınabiliyordu.Gelin, bu hesabı bir de Bitcoin'in yaptığı son sıçrama üzerinden, dalgalanmaları da hesaba katarak, şu an ulaştığı yaklaşık değer olan 64 bin üzerinden hesaplarsak; 1 milyar 863 milyon 404 bin dolar ediyor. Bu da yaklaşık 34 milyar 222 milyon 799 bin TL ediyor. bu, Türkiye'nin en zengin iş insanları listesindeki pek çok kişinin servetinden çok daha fazlası.Eğer Bitcoin son dönemdeki yükseliş trendini sürdürür ve bir önceki zirvesini aşarak 70 bin dolara ulaşırsa, toplam değer çok daha yüksek olacaktır.

https://sputniknews.com.tr/20240304/fatura-odeyeceklere-uyari-bankalardan-guncelleme-geldi-her-ay-fazladan-500-tl-odeyebilirsiniz-1081334895.html

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