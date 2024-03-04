https://sputniknews.com.tr/20240304/fatura-odeyeceklere-uyari-bankalardan-guncelleme-geldi-her-ay-fazladan-500-tl-odeyebilirsiniz-1081334895.html

Fatura ödeyeceklere uyarı: Bankalardan güncelleme geldi, 'Her ay fazladan 500 TL ödeyebilirsiniz'

Fatura ödeyeceklere uyarı: Bankalardan güncelleme geldi, 'Her ay fazladan 500 TL ödeyebilirsiniz'

Sputnik Türkiye

Bankaların faturalar için aldığı otomatik ödeme talimatı faizi katlandı. Yeni oranlar mesajlarla ve internet sitelerinden duyuruldu. Yapılan hesaplamaya göre... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T09:08+0300

2024-03-04T09:08+0300

2024-03-04T09:08+0300

fatura

banka

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Kredi kartlarıyla otomatik fatura talimatı verenler Şubat ayı ile birlikte ödedikleri faizlere tepki gösterdi.Bankaların daha önce belli limitteki faturalarda 2 lira sonrasında 2.5 lira civarında aldığı otomatik ödeme talimatı faizi şimdi katlandı. Bankadan bankaya değişmekle birlikte otomatik fatura talimatı faiz oranı yüzde 2.49-4.42 arasına yükseltildi.Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, bu durum kış aylarında yüklü gelen faturalarda vatandaşın otomatik ödeme talimatıyla yaptığı fatura tahsilatlarına karşılık ödediği miktarı da oldukça arttırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre de bankaların komisyon gelirleri yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 158 güçlü bir artış gösterdi.Bankalar mesaj attı, sitede oranlar güncellendiYeni düzenlemeler hem mesajlarla hem de internet sitelerindeki ürün ve hizmet ücretleri bölümlerinde açıklandı. Örneğin bin TL’lik bir fatura talimatında en yüksek BSMV ve KKDF hariç 44.2 lira en düşük 24.9 lira ekstradan ödemeniz gerekiyor.400-500 liralık faiz ücretiGüncel fatura ödemelerinde vergiler dahil olduğunda 953 liralık faturaya 42.31 lira, 118 liralık faturaya da 5.23 lira işlem faizi işletildiği ortaya çıkıyor. Tüm ailenin faturaları otomatik ödeme talimatına verildiğinde ise kaynakların verdiği bilgiye göre aylık 400-500 liralık faiz ücretleri ile karşı karşıya kalınıyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ocak ayına ilişkin bankacılık sektörü verilerine göre yıllık bazda sektörün karı, kredi karşılıklarındaki yüzde 66.4 yıllık artış ve 11.7 milyar TL seviyesinde yüksek ticari zararın etkisiyle yüzde 18.6 geriledi. Böylelikle sektör karı 2021 Mayıs ayından beri ilk kez yıllık bazda düştü.Ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık artış yüzde 158,1 seviyesinde oldukça kuvvetli gerçekleşirken faaliyet giderlerindeki yüzde 83 artışın üzerinde oldu. Ocak 2024’de gerçekleşen 11.7 milyar TL ticari zarar karlılığı önemli ölçüde baskılarken Ocak 2023’de bankalar 10.7 milyar TL ticari kar elde etmişti.Yıllık bazda en sert kar daralması yüzde 68,2 ile kamu mevduat bankalarında yaşandı. Özel mevduat bankalarında yıllık bazda kar daralması yüzde 50,4 olurken yabancı mevduat bankaları yıllık bazda yüzde 14,4 kar artışı ile öne çıktı.

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