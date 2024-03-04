https://sputniknews.com.tr/20240304/ev-sahibi-sikayetci-oldu-dairesinin-30-yatak-konularak-kiralandigi-ortaya-cikti-1081364471.html

Ev sahibi şikayetçi oldu: Dairesinin 30 yatak konularak kiralandığı ortaya çıktı

Ev sahibi şikayetçi oldu: Dairesinin 30 yatak konularak kiralandığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Avcılar'da 27 yabancı uyrukluya yatak karşılığı kiralanan daire şikayet üzerine tahliye edildi. Mağdur ev sahibinin yardım talep ettiği İstanbul Emlakçılar... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T19:30+0300

2024-03-04T19:30+0300

2024-03-04T19:30+0300

türkiye

ev sahibi

istanbul

emlakçı

istanbul emlakçılar odası

yabancı

yabancı uyruklu

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İstanbul Avcılar'da, kayıt dışı emlakçılık yaptığı iddia edilen kişi, 27 yabancı uyrukluya yatak karşılığı kiraladığı daireyi, komşuların şikayeti ve İstanbul Emlakçılar Odasının girişimiyle tahliye etmek zorunda kaldı.Mağdur ev sahibi, Merkez Mahallesi'ndeki binanın 2. katında bulunan dairesini emlakçıya kiraya verdi.'30 yatak yerleştirip, yatakları 27 yabancı uyrukluya kiraladı'Kaçak çalıştığı iddia edilen emlakçı, kontrat yaptıktan sonra bu daireye 30 yatak yerleştirip, yatakları 27 yabancı uyrukluya kiraladı.Daireden ağır kokuların gelmesi ve alt katlardaki evlere suların sızması üzerine çevre sakinleri durumdan haberdar oldu.Ev sahibi, bir türlü sonuç alamayınca İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yardım istedi. Oda'nın girişimleri sonucunda emlakçı, yabancı uyrukluları çıkartıp evi boşalttı.'Yatak başı 3 bin liradan kiraya vermiş'İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Pul, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün yoğun olduğu Avcılar'da yıkıma yüz tutmuş binaların yabancı uyruklulara kiraya verilebildiğini söyledi.Bu olayda da bir kişinin kayıt dışı emlakçı aracılığıyla evini kiraya verdiğini anlatan Pul, "Kayıt dışı emlakçı da kendisinin tutmak istediğini söylemiş ve kontrat yapmışlar. Kontrat gayet normal. Çünkü kimliği var. Kimliğine göre düzenlenmiş ama kaçak olan emlakçı evi illegal kullanmış. Tuttuktan 3 ay sonra alt kiralama yapmış. Bu yasaktır, 2 milyon lira gibi bir cezası var. 2+1 daireye 30 ayrı yatak yerleştirerek, yatak başı 3 bin liradan kiraya vermiş. Bu illegal bir iş" diye konuştu.Arzu Pul, bir zaman sonra mal sahibi ve bina sakinlerinin durumdan rahatsız olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

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