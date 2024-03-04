https://sputniknews.com.tr/20240304/erivan-atina-ile-savunma-alaninda-isbirligini-artirma-karari-aldi-1081354183.html

Erivan, Atina ile savunma alanında işbirliğini artırma kararı aldı

Erivan, Atina ile savunma alanında işbirliğini artırma kararı aldı

Sputnik Türkiye

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias liderliğindeki heyetler arasında yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T16:02+0300

2024-03-04T16:02+0300

2024-03-04T16:02+0300

savunma

ermenistan

yunanistan

dünya

rusya

kgaö

nikol paşinyan

türkiye

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081353714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfaf37c57012081cf4c1130e7316cc15.jpg

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, resmi ziyaret için Ermenistan'a gelen Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ve Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan arasında gerçekleşen ikili görüşme sonrasında iki ülke arasında askeri-teknoloji alanındaki işbirliğinin artırılması kararı alındığı kaydedildi.Açıklamada, ikili görüşme sonrasında iki ülke savunma bakanlıkları heyetlerinin katıldığı bir toplantı yapıldığı bilgisi yer aldı.Toplantıda, Ermenistan ve Yunanistan arasındaki mevcut savunma işbirliği süreci, Aralık 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan görüşmeler sonrasında yürütülen çalışmalar ve yeni işbirliği imkanlarının ele alındığı kaydedildi.Açıklamada, iki ülke hükümetleri arasında imzalanan savunma alanındaki işbirliği anlaşmasının onaylanmasını müteakiben askeri-teknolojik işbirliğine ‘yeni bir ivme kazandırma’ konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.Toplantıda bölgesel güvenlik konularının da ele alındığı ifade edildi.İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşma 2023'te imzalanmıştıErmenistan ve Yunanistan arasında 12 Aralık 2023'te, askeri ve teknik alanda işbirliği anlaşması imzalanmıştı.Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzlerce yıllık ilişkilere, halklarımız arasında dostluk bağlarına ve tarihimizde ortak yaşanmışlıklara sahip olduğumuz bir ülkenin Savunma Bakanı'nı, bugün Atina'da misafir ettim" ifadesini kullanmıştı.Aynı dönemde Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Avrupa Barış Fonu aracılığıyla silah alımına ilişkin Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelere başladığı duyurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240111/yunanistan-erivan-ile-ankara-ve-baku-arasindaki-iliskilerin-duzelmesini-tesvik-edecegiz-1079530722.html

ermenistan

yunanistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, yunanistan, dünya, rusya, kgaö, nikol paşinyan, türkiye