https://sputniknews.com.tr/20240111/yunanistan-erivan-ile-ankara-ve-baku-arasindaki-iliskilerin-duzelmesini-tesvik-edecegiz-1079530722.html

Yunanistan: Erivan ile Ankara ve Bakü arasındaki ilişkilerin düzelmesini teşvik edeceğiz

Yunanistan: Erivan ile Ankara ve Bakü arasındaki ilişkilerin düzelmesini teşvik edeceğiz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerinin düzelmesi için çaba sarf edeceklerini dile getirdi. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T11:09+0300

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yorgo gerapetritis

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azerbaycan

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis Erivan'da Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerinin düzelmesi için çaba sarf edeceklerini belirtti.Yunan Bakan konuşmasında Atina'nın her türlü uluslararası anlaşmazlığın çözümünde diyaloğun bir yöntem olduğuna inandığını vurgulayarak, "Yunanistan sadece uluslararası arenada değil, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerde de yardımcı olacaktır" cümlesinin altını çizdi.Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sürecinde belirli konuların çözüme kavuşturulmasının gerekli olduğunu vurgulayan Gerapetritis, bilhassa durumun daha da kötüleşmesini ve çatışmaları önlemek için sınırların belirlenmesi konusunun açıklığa kavuşturulmasının elzem olduğunu vurguladı.Gerapetritis açıklamasında şu cümle dikkat çekti:Yunanistan Dışişleri Bakanı, Ermenistan hükümetinin bölgede uzun vadeli barışın sağlanması için elinden geleni yaptığını dile getirdi.Yunanistan Dağlık Karabağ'daki anıtların korunması için kampanya başlatacakYunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Atina'nın Avrupa Birliği ve UNESCO çerçevesinde Dağlık Karabağ'daki Hıristiyan anıtlarının korunması için bir kampanya başlatma niyetinde olduğunu söyledi.Yunan Bakan Erivan'da Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Dağlık Karabağ'daki kültürel ve dini anıtlara verilen zararın boyutlarının hesaplanması ve anlaşılması gerektiğinin de altını çizdi.Toplantıda ayrıca Yunanistan'ın ayrıca yakında Dağlık Karabağ'dan gelen göçmenler için bir insani yardım programı başlatacağını belirten Gerapetritis, projenin özellikle insanlara konut sağlamayı amaçladığını belirtti.Gerapetritis şu sözleri dile getirdi:Kasım ayında Yunanistan Dağlık Karabağ'dan gelen göçmenler için Ermenistan'a insani yardım göndermişti.Paşinyan'dan uluslararası platformlardaki desteği için Atina'ya teşekkürErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'e uluslararası platformlarda Ermenistan'a sağladığı destek için teşekkür etti.Erivan'a resmi bir ziyarette bulunan Bakanı kabul eden Başbakan, ikili ilişkilerin gündeminin çok zengin olduğunu, ülkelerin birçok yönde başarıyla işbirliği yaptığını söyledi. Paşinyan, buna rağmen hala kullanılmayan önemli bir potansiyel olduğunu da sözlerine ekledi.Yunanistan Dışişleri Bakanı ise iki ülke halklarının tarihi bağlarla birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Yunanistan'ın sadece bu bağları korumak değil aynı zamanda daha da geliştirmek istediğini vurguladı. Gerapetritis Yunan hükümetinin, Avrupa Birliği çerçevesi de dahil olmak üzere, Ermenistan'a her yönde mümkün olan tüm yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.Görüşme sırasında taraflar Güney Kafkasya'daki durum, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının sonuçlandırılması süreci ve Dağlık Karabağ'dan gelen göçmenlerin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

https://sputniknews.com.tr/20231214/ermenistan-ve-yunanistan-askeri-teknik-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1078478777.html

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yunanistan, yorgo gerapetritis, ermenistan, ararat mirzoyan, paşinyan, azerbaycan, türkiye