https://sputniknews.com.tr/20240304/erbakandan-yeniden-refah-partisi-secimden-once-adaylarini-cekecek-iddiasina-iliskin-aciklama-1081367213.html
Erbakan'dan 'Yeniden Refah Partisi seçimden önce adaylarını çekecek' iddiasına ilişkin açıklama
Erbakan'dan 'Yeniden Refah Partisi seçimden önce adaylarını çekecek' iddiasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'bazı belediye başkan adaylarının parti tarafından çekileceği' iddialarının parti camiasının motivasyonunu... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T20:33+0300
2024-03-04T20:33+0300
2024-03-04T20:33+0300
fatih erbakan
2024 türkiye yerel seçimleri
yeniden refah partisi
aday
seçim
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin bazı belediye başkan adaylarını çekecekleri iddialarını yalanladı. Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:'Kafaları karıştırmaya çalışıyor'
https://sputniknews.com.tr/20240302/fatih-erbakan-1-nisandan-itibaren-ahlakli-belediyecilik-donemini-yeniden-refahla-baslatacagiz-1081306295.html
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fatih erbakan, yeniden refah partisi, aday, seçim
fatih erbakan, yeniden refah partisi, aday, seçim
Erbakan'dan 'Yeniden Refah Partisi seçimden önce adaylarını çekecek' iddiasına ilişkin açıklama
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'bazı belediye başkan adaylarının parti tarafından çekileceği' iddialarının parti camiasının motivasyonunu düşürmek ve kafaları karıştırmak için öne sürüldüğünü belirterek, "Bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin bazı belediye başkan adaylarını çekecekleri iddialarını yalanladı.
Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
'Kafaları karıştırmaya çalışıyor'
Son günlerde bazı çevreler Yeniden Refah camiasının motivasyonunu düşürmek ve kafaları karıştırmak için bazı belediye başkan adaylarımızın partimiz tarafından adaylıktan çekileceğini öne sürüyorlar. Bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz. Bu seçimde tek başımıza tarihi bir başarıya imza atacak, Allah'ın izniyle kıymetli vatan-daşlarımız' o çok özledikleri Milli Görüş bele-diyeciliği ile, ahlaklı belediyecilik ile yeniden buluşturacağız. Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olan; sahada ayak basmadık yer, dokunmadık yürek ve el bırakmayan Yeniden Refah Parti-si'nin tarihi bir seçim başarısına ulaşması asla engellenemeyecektir!