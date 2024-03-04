Erbakan'dan 'Yeniden Refah Partisi seçimden önce adaylarını çekecek' iddiasına ilişkin açıklama

Son günlerde bazı çevreler Yeniden Refah camiasının motivasyonunu düşürmek ve kafaları karıştırmak için bazı belediye başkan adaylarımızın partimiz tarafından adaylıktan çekileceğini öne sürüyorlar. Bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz. Bu seçimde tek başımıza tarihi bir başarıya imza atacak, Allah'ın izniyle kıymetli vatan-daşlarımız' o çok özledikleri Milli Görüş bele-diyeciliği ile, ahlaklı belediyecilik ile yeniden buluşturacağız. Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olan; sahada ayak basmadık yer, dokunmadık yürek ve el bırakmayan Yeniden Refah Parti-si'nin tarihi bir seçim başarısına ulaşması asla engellenemeyecektir!