https://sputniknews.com.tr/20240302/fatih-erbakan-1-nisandan-itibaren-ahlakli-belediyecilik-donemini-yeniden-refahla-baslatacagiz-1081306295.html

Fatih Erbakan: 1 Nisan’dan itibaren ahlaklı belediyecilik dönemini Yeniden Refah’la başlatacağız

Fatih Erbakan: 1 Nisan’dan itibaren ahlaklı belediyecilik dönemini Yeniden Refah’la başlatacağız

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tekirdağ’da da, Çerkezköy’de de 1 Nisan’dan itibaren Milli Görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyecilik... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T23:18+0300

2024-03-02T23:18+0300

2024-03-02T23:18+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

yeniden refah partisi

fatih erbakan

31 mart yerel seçimleri

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, “İnşallah Çerkezköy’deki çalışmalarınızın da bereketli olmasını, zaferle sonuçlanmasını ve Çerkezköy’deki çalışmalarınızın da 1 Nisan’dan itibaren ahlaklı belediyecilikle noktalanmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Buradaki Çerkezköy Belediye Başkan Adayımıza da Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza da başarılar diliyorum. İnşallah Tekirdağ’da da, Çerkezköy’de de 1 Nisan’dan itibaren Milli Görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyecilik dönemini Yeniden Refah’la başlatacağız” diye konuştu. Çerkezköy Belediye Başkan adayının Mehmet Çakı olduğunu ifade eden Erbakan, Tekirdağ ve tüm ilçelerde ahlaklı belediyecilik anlayışı için destek istedi.

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Sputnik Türkiye

yeniden refah partisi, fatih erbakan, 31 mart yerel seçimleri