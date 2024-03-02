https://sputniknews.com.tr/20240302/fatih-erbakan-1-nisandan-itibaren-ahlakli-belediyecilik-donemini-yeniden-refahla-baslatacagiz-1081306295.html
Fatih Erbakan: 1 Nisan’dan itibaren ahlaklı belediyecilik dönemini Yeniden Refah’la başlatacağız
Fatih Erbakan: 1 Nisan’dan itibaren ahlaklı belediyecilik dönemini Yeniden Refah’la başlatacağız
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tekirdağ’da da, Çerkezköy’de de 1 Nisan’dan itibaren Milli Görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyecilik... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T23:18+0300
2024-03-02T23:18+0300
2024-03-02T23:18+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yeniden refah partisi
fatih erbakan
31 mart yerel seçimleri
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, “İnşallah Çerkezköy’deki çalışmalarınızın da bereketli olmasını, zaferle sonuçlanmasını ve Çerkezköy’deki çalışmalarınızın da 1 Nisan’dan itibaren ahlaklı belediyecilikle noktalanmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Buradaki Çerkezköy Belediye Başkan Adayımıza da Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza da başarılar diliyorum. İnşallah Tekirdağ’da da, Çerkezköy’de de 1 Nisan’dan itibaren Milli Görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyecilik dönemini Yeniden Refah’la başlatacağız” diye konuştu. Çerkezköy Belediye Başkan adayının Mehmet Çakı olduğunu ifade eden Erbakan, Tekirdağ ve tüm ilçelerde ahlaklı belediyecilik anlayışı için destek istedi.
https://sputniknews.com.tr/20240302/erdogan-hastanelerimiz-kadar-modern--yollarimiz-kadar-konforlu-eserleri-dunyada-zor-bulursunuz-1081303007.html
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yeniden refah partisi, fatih erbakan, 31 mart yerel seçimleri
yeniden refah partisi, fatih erbakan, 31 mart yerel seçimleri
Fatih Erbakan: 1 Nisan’dan itibaren ahlaklı belediyecilik dönemini Yeniden Refah’la başlatacağız
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tekirdağ’da da, Çerkezköy’de de 1 Nisan’dan itibaren Milli Görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyecilik dönemini Yeniden Refah’la başlatacağız” dedi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, “İnşallah Çerkezköy’deki çalışmalarınızın da bereketli olmasını, zaferle sonuçlanmasını ve Çerkezköy’deki çalışmalarınızın da 1 Nisan’dan itibaren ahlaklı belediyecilikle noktalanmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Buradaki Çerkezköy Belediye Başkan Adayımıza da Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza da başarılar diliyorum. İnşallah Tekirdağ’da da, Çerkezköy’de de 1 Nisan’dan itibaren Milli Görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyecilik dönemini Yeniden Refah’la başlatacağız” diye konuştu.
Çerkezköy Belediye Başkan adayının Mehmet Çakı olduğunu ifade eden Erbakan, Tekirdağ ve tüm ilçelerde ahlaklı belediyecilik anlayışı için destek istedi.