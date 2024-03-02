https://sputniknews.com.tr/20240302/erdogan-hastanelerimiz-kadar-modern--yollarimiz-kadar-konforlu-eserleri-dunyada-zor-bulursunuz-1081303007.html

Erdoğan: Hastanelerimiz kadar modern, yollarımız kadar konforlu eserleri dünyada zor bulursunuz

Erdoğan: Hastanelerimiz kadar modern, yollarımız kadar konforlu eserleri dünyada zor bulursunuz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim hastanelerimiz kadar modern, okullarımız kadar yeni, yollarımız kadar konforlu eserleri dünyada zor bulursunuz. Artık amacımız... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T18:07+0300

2024-03-02T18:07+0300

2024-03-02T18:07+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

antalya

31 mart yerel seçimleri

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Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha büyük hedeflere yöneldik. Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil onların en ön sıralarındaki yerimizi almaktır" değerlendirmesinde bulundu.

antalya

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2024

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, antalya, 31 mart yerel seçimleri