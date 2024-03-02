https://sputniknews.com.tr/20240302/erdogan-hastanelerimiz-kadar-modern--yollarimiz-kadar-konforlu-eserleri-dunyada-zor-bulursunuz-1081303007.html
Erdoğan: Hastanelerimiz kadar modern, yollarımız kadar konforlu eserleri dünyada zor bulursunuz
Erdoğan: Hastanelerimiz kadar modern, yollarımız kadar konforlu eserleri dünyada zor bulursunuz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim hastanelerimiz kadar modern, okullarımız kadar yeni, yollarımız kadar konforlu eserleri dünyada zor bulursunuz. Artık amacımız... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T18:07+0300
2024-03-02T18:07+0300
2024-03-02T18:07+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
antalya
31 mart yerel seçimleri
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Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha büyük hedeflere yöneldik. Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil onların en ön sıralarındaki yerimizi almaktır" değerlendirmesinde bulundu.
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recep tayyip erdoğan, antalya, 31 mart yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan, antalya, 31 mart yerel seçimleri
Erdoğan: Hastanelerimiz kadar modern, yollarımız kadar konforlu eserleri dünyada zor bulursunuz
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim hastanelerimiz kadar modern, okullarımız kadar yeni, yollarımız kadar konforlu eserleri dünyada zor bulursunuz. Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların en ön sıralarındaki yerini almaktır" dedi.
Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha büyük hedeflere yöneldik. Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil onların en ön sıralarındaki yerimizi almaktır" değerlendirmesinde bulundu.