https://sputniknews.com.tr/20240302/cumhurbaskani-erdogan-antalya-mitinginde-konusuyor-1081297956.html
Antalya mitinginde konuşan Erdoğan: Kişi başına düşen milli gelirimiz 13 bin doları aştı
Antalya mitinginde konuşan Erdoğan: Kişi başına düşen milli gelirimiz 13 bin doları aştı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen mitingde konuşuyor. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T15:44+0300
2024-03-02T15:44+0300
2024-03-02T16:19+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
antalya
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antalya büyükşehir belediyesi
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Yerel seçim öncesi Antalya'da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katılım nedir diye sordum. 80 bin. Evet, on binler Antalya'da bugün bizlerle beraber. Şurada artık 30 günümüz var" diyerek sözlerine başladı.Muhalefet ve CHP lideri Özgür Özel hakkında konuşan Erdoğan, "Hangi maskeyi takarsa taksınlar milletimiz artık bunların ne olduğunu biliyor. DEM ile demlendiler. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar" dedi.'Antalya'da hizmete talibiz''Kişi başına milli gelirimiz 13 bin doları aştı'
https://sputniknews.com.tr/20240302/lavrov-antalyada-basin-toplantisi-duzenliyor-muzakereleri-hicbir-zaman-reddetmedik-1081296179.html
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recep tayyip erdoğan, antalya, miting, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, yerel yönetim, antalya büyükşehir belediyesi
recep tayyip erdoğan, antalya, miting, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, yerel yönetim, antalya büyükşehir belediyesi
Antalya mitinginde konuşan Erdoğan: Kişi başına düşen milli gelirimiz 13 bin doları aştı
15:44 02.03.2024 (güncellendi: 16:19 02.03.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen mitingde konuşuyor.
Yerel seçim öncesi Antalya'da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katılım nedir diye sordum. 80 bin. Evet, on binler Antalya'da bugün bizlerle beraber. Şurada artık 30 günümüz var" diyerek sözlerine başladı.
Muhalefet ve CHP lideri Özgür Özel hakkında konuşan Erdoğan, "Hangi maskeyi takarsa taksınlar milletimiz artık bunların ne olduğunu biliyor. DEM ile demlendiler. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar" dedi.
'Antalya'da hizmete talibiz'
"Seçimler siyasetçiler için hesap verme dönemlerdir. Biz zaten yıllardır hesap verdik, veriyoruz ama hesaptan kaçanlara da 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Hükümeti veya belediyeleri yönetmek için sandıkta yetki alan siyasetçiler seçim meydanlarında yaptıklarının muhasebesini yapar, yapacaklarının sözünü verirler. Milletimiz de kararını sandıkta ilan eder. Antalya 5 yılda büyükşehri ve ilçeleri ile belediyelerini yönetenlere notlarını veriyor, aday olanları da ölçüp tartıyor. Büyükşehir ve ilçe adaylarımızla Antalya'ya hizmete talibiz. Mayıs seçimlerinde bu kardeşinize yüzde 43, milletvekilliğinde yüzde 41 oy oranı ile bize destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu oranlar Antalya ile aramızdaki muhabbeti yansıtmaktan uzaktır. İnşallah hep birlikte 31 Mart'ta sandıkları Cumhur İttifakı oyları ile patlatarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum."
'Kişi başına milli gelirimiz 13 bin doları aştı'
"Biz eser siyasetine devam ediyoruz. Bu milletin sıkıntıları biz çözeceğiz. Türkiye Yüzyılı'yla zirveye çıkaracağız. İşte büyüme rakamları açıklandı. Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 4.5 oranında büyüdü. Kişi başına milli gelirimiz 13 bin doları aştı. Tesis ettiğimiz kesintisiz büyüme iklimi sayesinde, her alanda yeni rekorlarlar kırarak yolumuza devam ediyoruz."