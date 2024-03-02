Antalya mitinginde konuşan Erdoğan: Kişi başına düşen milli gelirimiz 13 bin doları aştı

"Seçimler siyasetçiler için hesap verme dönemlerdir. Biz zaten yıllardır hesap verdik, veriyoruz ama hesaptan kaçanlara da 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Hükümeti veya belediyeleri yönetmek için sandıkta yetki alan siyasetçiler seçim meydanlarında yaptıklarının muhasebesini yapar, yapacaklarının sözünü verirler. Milletimiz de kararını sandıkta ilan eder. Antalya 5 yılda büyükşehri ve ilçeleri ile belediyelerini yönetenlere notlarını veriyor, aday olanları da ölçüp tartıyor. Büyükşehir ve ilçe adaylarımızla Antalya'ya hizmete talibiz. Mayıs seçimlerinde bu kardeşinize yüzde 43, milletvekilliğinde yüzde 41 oy oranı ile bize destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu oranlar Antalya ile aramızdaki muhabbeti yansıtmaktan uzaktır. İnşallah hep birlikte 31 Mart'ta sandıkları Cumhur İttifakı oyları ile patlatarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum."