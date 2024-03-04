https://sputniknews.com.tr/20240304/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1081352719.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T15:26+0300

2024-03-04T15:26+0300

2024-03-04T15:26+0300

politika

kabine toplantısı

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080654532_0:203:3217:2013_1920x0_80_0_0_891fb5c3efc4a42596dd20eaee895a32.jpg

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı saat 15.10'da başladı.Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek. Öte yandan kamuya öğretmen ataması, taşeron işçilere kadro ve 3600 ek gösterge gibi konularda da gelişme olup olmayacağı merak ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240303/bakan-simsek-zorlu-bir-donemdeyiz-ama-basaracagiz-1081325995.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı