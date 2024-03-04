https://sputniknews.com.tr/20240304/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1081352719.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T15:26+0300
2024-03-04T15:26+0300
2024-03-04T15:26+0300
politika
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080654532_0:203:3217:2013_1920x0_80_0_0_891fb5c3efc4a42596dd20eaee895a32.jpg
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı saat 15.10'da başladı.Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek. Öte yandan kamuya öğretmen ataması, taşeron işçilere kadro ve 3600 ek gösterge gibi konularda da gelişme olup olmayacağı merak ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240303/bakan-simsek-zorlu-bir-donemdeyiz-ama-basaracagiz-1081325995.html
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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı saat 15.10'da başladı.
Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek.
Öte yandan kamuya öğretmen ataması, taşeron işçilere kadro ve 3600 ek gösterge gibi konularda da gelişme olup olmayacağı merak ediliyor.