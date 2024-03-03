https://sputniknews.com.tr/20240303/bakan-simsek-zorlu-bir-donemdeyiz-ama-basaracagiz-1081325995.html

Bakan Şimşek: Zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız

Bakan Şimşek: Zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Orta Vadeli Program'a işaret ederek, Büyümede, işsizlik oranında, enflasyonda ve bütçe açığında hedefleri 2024'te, 2025'te ve... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T19:58+0300

2024-03-03T19:58+0300

2024-03-03T19:58+0300

türkiye

mehmet şimşek

murat kurum

istanbul

enflasyon

ak parti

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un kampanyasına destek olmak için buluştuklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.Kurum'un İstanbul'da büyük bir fark yaratacağını ifade eden Şimşek, İstanbul'daki en önemli sorunlardan ulaşım, konut açığı ve afet riskini AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayının çözeceğini söyledi.Hükümet olarak İstanbul'un altyapısına yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, hayata geçirdiği projelerle ulaşım sorununun çözümüne katkı sunduğunu, gelecekte de bu sorunu çözeceğini ifade etti.Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde 1 milyon 319 bin sosyal konut yapıldığını belirterek, Murat Kurum'un İstanbul için bir şans olduğunu, kentsel dönüşümü deneyimi ile en iyi şekilde yapacağını kaydetti.'Hep birlikte İstanbul'u çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız'Bakan Şimşek, AK Parti'nin yerel yönetim vizyonunda "gerçek belediyecilik" olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:'Geçen yıl en çok kaynak İstanbul, Ankara ve İzmir'e (belediyelerine) gitmiş'Mehmet Şimşek, muhalefetin hiçbir bahanesi olmadığını çünkü kendilerinin Ankara'dan parayı, kaynağı adil ve kurala dayalı bir şekilde gönderdiklerini vurguladı.'Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur'2023 yılında en çok paranın, en çok kaynağın İBB'ye gittiğini bildiren Şimşek, şöyle devam etti:Şimşek, yerel yönetimlere AK Parti hükümetleri döneminde kaynağı yüz kattan daha fazla artırdıklarına dikkati çekerek, bu anlamda muhalefetin hiçbir bahanesinin olamayacağını ifade etti.Şehirlerin akıllı, çevreye duyarlı, dirençli ve rekabetçi olması gerektiğine işaret eden Şimşek, AK Parti'nin seçim beyannamesinde bunların hepsine yer verildiğini aktardı.'Enflasyonu tek haneye indireceğiz'Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda her alanda büyük bir ilerleme sağlandığını ifade ederek, ekonomik sorunların farkında olduklarını, bunu çözmek için geçen eylül ayında kapsamlı bir program açıkladıklarını hatırlattı.Sorunları köklü bir şekilde çözeceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:Enflasyonu tekrar tek haneye indireceklerini vurgulayan Şimşek, "Çünkü biz, imkanlarımızın faiz yerine yatırıma ve hizmete gitmesini istiyoruz. Evet, önümüzde tabii ki kolay olmayan bir süreç var. Ama sabırla biz programımızı uygulayacağız ve bu program başarılı olacak. Bu program sayesinde sorunlarımızı çözme imkanı olacak. Gerçekten de program çalışıyor" ifadelerini kullandı.Bakan Şimşek, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a işaret ederek, "Program eylülde açıklandı. Program çalışıyor. Büyümede, işsizlik oranında, enflasyonda ve bütçe açığında hedefleri 2024'te, 2025'te ve 2026'da tutturacağız. Şimdi hedefimiz ne? Hedefimiz toplumumuzun, milletimizin refahı. Bunun için de dünyayla birlikte zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız. Bize güvenin" diye konuştu.AK Parti'nin 2003'ten bu yana ekonomide hayata geçirdiği reformlardan bahseden Şimşek, katılımcılardan Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'a destek istedi.

https://sputniknews.com.tr/20240302/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-yillik-iyilesmeye-dikkat-cekti-dengelenme-devam-ediyor-1081298861.html

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mehmet şimşek, murat kurum, istanbul, enflasyon, ak parti, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı