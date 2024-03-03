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Bakan Şimşek: Zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız
Bakan Şimşek: Zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Orta Vadeli Program'a işaret ederek, Büyümede, işsizlik oranında, enflasyonda ve bütçe açığında hedefleri 2024'te, 2025'te ve... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T19:58+0300
2024-03-03T19:58+0300
türkiye
mehmet şimşek
murat kurum
istanbul
enflasyon
ak parti
cumhur ittifakı
cumhur ittifakı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un kampanyasına destek olmak için buluştuklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.Kurum'un İstanbul'da büyük bir fark yaratacağını ifade eden Şimşek, İstanbul'daki en önemli sorunlardan ulaşım, konut açığı ve afet riskini AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayının çözeceğini söyledi.Hükümet olarak İstanbul'un altyapısına yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, hayata geçirdiği projelerle ulaşım sorununun çözümüne katkı sunduğunu, gelecekte de bu sorunu çözeceğini ifade etti.Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde 1 milyon 319 bin sosyal konut yapıldığını belirterek, Murat Kurum'un İstanbul için bir şans olduğunu, kentsel dönüşümü deneyimi ile en iyi şekilde yapacağını kaydetti.'Hep birlikte İstanbul'u çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız'Bakan Şimşek, AK Parti'nin yerel yönetim vizyonunda "gerçek belediyecilik" olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:'Geçen yıl en çok kaynak İstanbul, Ankara ve İzmir'e (belediyelerine) gitmiş'Mehmet Şimşek, muhalefetin hiçbir bahanesi olmadığını çünkü kendilerinin Ankara'dan parayı, kaynağı adil ve kurala dayalı bir şekilde gönderdiklerini vurguladı.'Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur'2023 yılında en çok paranın, en çok kaynağın İBB'ye gittiğini bildiren Şimşek, şöyle devam etti:Şimşek, yerel yönetimlere AK Parti hükümetleri döneminde kaynağı yüz kattan daha fazla artırdıklarına dikkati çekerek, bu anlamda muhalefetin hiçbir bahanesinin olamayacağını ifade etti.Şehirlerin akıllı, çevreye duyarlı, dirençli ve rekabetçi olması gerektiğine işaret eden Şimşek, AK Parti'nin seçim beyannamesinde bunların hepsine yer verildiğini aktardı.'Enflasyonu tek haneye indireceğiz'Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda her alanda büyük bir ilerleme sağlandığını ifade ederek, ekonomik sorunların farkında olduklarını, bunu çözmek için geçen eylül ayında kapsamlı bir program açıkladıklarını hatırlattı.Sorunları köklü bir şekilde çözeceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:Enflasyonu tekrar tek haneye indireceklerini vurgulayan Şimşek, "Çünkü biz, imkanlarımızın faiz yerine yatırıma ve hizmete gitmesini istiyoruz. Evet, önümüzde tabii ki kolay olmayan bir süreç var. Ama sabırla biz programımızı uygulayacağız ve bu program başarılı olacak. Bu program sayesinde sorunlarımızı çözme imkanı olacak. Gerçekten de program çalışıyor" ifadelerini kullandı.Bakan Şimşek, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a işaret ederek, "Program eylülde açıklandı. Program çalışıyor. Büyümede, işsizlik oranında, enflasyonda ve bütçe açığında hedefleri 2024'te, 2025'te ve 2026'da tutturacağız. Şimdi hedefimiz ne? Hedefimiz toplumumuzun, milletimizin refahı. Bunun için de dünyayla birlikte zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız. Bize güvenin" diye konuştu.AK Parti'nin 2003'ten bu yana ekonomide hayata geçirdiği reformlardan bahseden Şimşek, katılımcılardan Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'a destek istedi.
https://sputniknews.com.tr/20240302/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-yillik-iyilesmeye-dikkat-cekti-dengelenme-devam-ediyor-1081298861.html
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mehmet şimşek, murat kurum, istanbul, enflasyon, ak parti, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı
mehmet şimşek, murat kurum, istanbul, enflasyon, ak parti, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı

Bakan Şimşek: Zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız

19:58 03.03.2024
© AA / Cem TekkeşinoğluHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması programına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Orta Vadeli Program'a işaret ederek, Büyümede, işsizlik oranında, enflasyonda ve bütçe açığında hedefleri 2024'te, 2025'te ve 2026'da tutturacağız. Şimdi hedefimiz ne? Hedefimiz toplumumuzun, milletimizin refahı. Bunun için de dünyayla birlikte zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız. Bize güvenin" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un kampanyasına destek olmak için buluştuklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Kurum'un İstanbul'da büyük bir fark yaratacağını ifade eden Şimşek, İstanbul'daki en önemli sorunlardan ulaşım, konut açığı ve afet riskini AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayının çözeceğini söyledi.
Hükümet olarak İstanbul'un altyapısına yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, hayata geçirdiği projelerle ulaşım sorununun çözümüne katkı sunduğunu, gelecekte de bu sorunu çözeceğini ifade etti.
Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde 1 milyon 319 bin sosyal konut yapıldığını belirterek, Murat Kurum'un İstanbul için bir şans olduğunu, kentsel dönüşümü deneyimi ile en iyi şekilde yapacağını kaydetti.

'Hep birlikte İstanbul'u çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız'

Bakan Şimşek, AK Parti'nin yerel yönetim vizyonunda "gerçek belediyecilik" olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Biz insan odaklıyız, bizim belediyecilikten maksadımız hizmet ve eser siyasetidir. Biz, kalkınmanın yerelden başladığını biliyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda verdiği sözü yerine getirme vardır. Biz böyle bir ekibiz. Katılımcı, kapsayıcı ve hesap verilebilir bir belediyecilikten bahsediyoruz. Hep birlikte İstanbul'u çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Çünkü bu çağda artık sadece ülkeler rekabet etmiyor, artık illerle, şehirlerle, metropollerle rekabet ediliyor. İstanbul'u daha rekabetçi kim yapabilir? Tabii ki Murat kardeşimiz. Çünkü o bu işin ehli. Çünkü bu birikime ve tecrübeye sahip."

'Geçen yıl en çok kaynak İstanbul, Ankara ve İzmir'e (belediyelerine) gitmiş'

Mehmet Şimşek, muhalefetin hiçbir bahanesi olmadığını çünkü kendilerinin Ankara'dan parayı, kaynağı adil ve kurala dayalı bir şekilde gönderdiklerini vurguladı.

'Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur'

2023 yılında en çok paranın, en çok kaynağın İBB'ye gittiğini bildiren Şimşek, şöyle devam etti:
"Ankara'ya gitmiş, İzmir'e gitmiş. Üçü de ana muhalefetin elinde olan belediyeler. Bakın ilk 10'da Antalya var, Mersin var, Adana var. Bu 6 ilin tamamı gördüğünüz gibi muhalefetin elinde. Biz ayrımcılık yapmadık. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Biz bütçeden belediyelere parayı, kurala dayalı olarak, formüle dayalı olarak, adil bir şekilde gönderdik. Eğer hizmet yoksa demek ki sorun başkadır. Dolayısıyla çok net bir şekilde biz yerel yönetimlere güçlü kaynak aktarıyoruz. Niçin? Oradaki hemşehrilerimize hizmet için aktarıyoruz, eser için aktarıyoruz, yatırım için aktarıyoruz. Bu kaynakların doğru kullanılması çok değerlidir."
Şimşek, yerel yönetimlere AK Parti hükümetleri döneminde kaynağı yüz kattan daha fazla artırdıklarına dikkati çekerek, bu anlamda muhalefetin hiçbir bahanesinin olamayacağını ifade etti.
Şehirlerin akıllı, çevreye duyarlı, dirençli ve rekabetçi olması gerektiğine işaret eden Şimşek, AK Parti'nin seçim beyannamesinde bunların hepsine yer verildiğini aktardı.

'Enflasyonu tek haneye indireceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda her alanda büyük bir ilerleme sağlandığını ifade ederek, ekonomik sorunların farkında olduklarını, bunu çözmek için geçen eylül ayında kapsamlı bir program açıkladıklarını hatırlattı.
Sorunları köklü bir şekilde çözeceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Çünkü biz, esnafımızın da emeklimizin de işçimizin de asgari ücretlimizin de sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları geçmişte çözdük, Türkiye'yi hızlı bir şekilde kalkındırdık. Altyapısını iyileştirdik, eğitimine yatırım yaptık, sağlığına yatırım yaptık, ekonomimizi büyüttük. Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyon önemli bir sorun. Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz. Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz. Çünkü konut kredisi alabileceksiniz. AK Parti hükümetleri öncesi, konut kredisi yok denecek kadar azdı. Biz tek haneye indirince, krediye erişim arttı."
Enflasyonu tekrar tek haneye indireceklerini vurgulayan Şimşek, "Çünkü biz, imkanlarımızın faiz yerine yatırıma ve hizmete gitmesini istiyoruz. Evet, önümüzde tabii ki kolay olmayan bir süreç var. Ama sabırla biz programımızı uygulayacağız ve bu program başarılı olacak. Bu program sayesinde sorunlarımızı çözme imkanı olacak. Gerçekten de program çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a işaret ederek, "Program eylülde açıklandı. Program çalışıyor. Büyümede, işsizlik oranında, enflasyonda ve bütçe açığında hedefleri 2024'te, 2025'te ve 2026'da tutturacağız. Şimdi hedefimiz ne? Hedefimiz toplumumuzun, milletimizin refahı. Bunun için de dünyayla birlikte zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız. Bize güvenin" diye konuştu.
AK Parti'nin 2003'ten bu yana ekonomide hayata geçirdiği reformlardan bahseden Şimşek, katılımcılardan Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'a destek istedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2024
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