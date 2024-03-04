https://sputniknews.com.tr/20240304/bilim-insanlarindan-kiyamet-uyarisi-100-kat-buyuyerek-cevresindeki-gezegenleri-yutacak-1081334364.html
Bilim insanlarından 'kıyamet' uyarısı: '100 kat büyüyerek çevresindeki gezegenleri yutacak'
Bilim insanlarından 'kıyamet' uyarısı: '100 kat büyüyerek çevresindeki gezegenleri yutacak'
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Dünya'yı bekleyen 'kıyamet' senaryosuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gök bilimcilere göre, güneş hidrojeni tükendiğinde genişleyerek... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T08:50+0300
2024-03-04T08:50+0300
2024-03-04T08:50+0300
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Evrenin sonunun nasıl olacağı hep merak konusuyken, Dünya'yı bekleyen kıyamet senaryoları da ön plana çıkıyor. Greenwich Kraliyet Gözlemevi’nden kıdemli gök bilimci Dr. Edward Bloomer, bu konuda bir çalışma hazırladıklarını söyleyerek şunları anlattı:'Hayat kalmayacak'Sistemin sonunun Güneş’in çekirdeğinde hidrojeni tükendiğinde gerçekleşeceğini belirten bilim insanı, sözlerine şöyle devam etti:
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bilim insanları, dünya, gezegen, bilim, bilim insanı, kıyamet, güneş
bilim insanları, dünya, gezegen, bilim, bilim insanı, kıyamet, güneş
Bilim insanlarından 'kıyamet' uyarısı: '100 kat büyüyerek çevresindeki gezegenleri yutacak'
Bilim insanları, Dünya'yı bekleyen 'kıyamet' senaryosuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gök bilimcilere göre, güneş hidrojeni tükendiğinde genişleyerek devasa bir kırmızı topa dönecek ve 100 kat büyüyerek çevresindeki gezegenleri yutacak. Eğer daha önce sürpriz yapmazsa Güneş'in kırmızı dev evresine 5 milyar yıl var.
Evrenin sonunun nasıl olacağı hep merak konusuyken, Dünya'yı bekleyen kıyamet senaryoları da ön plana çıkıyor. Greenwich Kraliyet Gözlemevi’nden kıdemli gök bilimci Dr. Edward Bloomer, bu konuda bir çalışma hazırladıklarını söyleyerek şunları anlattı:
“Eğer daha önce sürpriz yapmazsa Güneş’in kırmızı dev evresine daha 5 milyar yıl var! Güneş tüm yıldızlar gibi helyum atomlarını, yerçekimi kuvveti altında parçalayan dev bir nükleer fırındır. Yerçekimi, Güneş Sistemi’ndeki 8 gezegeni ve sayısız nesneyi yörüngede tutan güçtür.”
Sistemin sonunun Güneş’in çekirdeğinde hidrojeni tükendiğinde gerçekleşeceğini belirten bilim insanı, sözlerine şöyle devam etti:
“Hidrojen bittiğinde çekirdek kendi yerçekiminin etkisi altında çökmeye başlayacak. Şu anda çapı 1,4 milyon kilometre olan Güneş de kızararak devasa bir topa dönecek. Şişerek şu anki büyüklüğünden 100 kat daha büyüyecek ve çapı 300 milyon kilometreye ulaşabilecek. Bu sırada en içteki gezegenler (Merkür, Venüs) Güneş’e çekilerek yok olacak. Güneş’ten 148,22 milyon km uzaktaki Dünya tümüyle Güneş’e çekilmese de gezegenimizde de hayat kalmayacak.”