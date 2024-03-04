Bilim insanlarından 'kıyamet' uyarısı: '100 kat büyüyerek çevresindeki gezegenleri yutacak'

“Hidrojen bittiğinde çekirdek kendi yerçekiminin etkisi altında çökmeye başlayacak. Şu anda çapı 1,4 milyon kilometre olan Güneş de kızararak devasa bir topa dönecek. Şişerek şu anki büyüklüğünden 100 kat daha büyüyecek ve çapı 300 milyon kilometreye ulaşabilecek. Bu sırada en içteki gezegenler (Merkür, Venüs) Güneş’e çekilerek yok olacak. Güneş’ten 148,22 milyon km uzaktaki Dünya tümüyle Güneş’e çekilmese de gezegenimizde de hayat kalmayacak.”