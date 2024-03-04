Bakan Yerlikaya: 'Asker eğlencesi' adı altında havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı
23:06 04.03.2024 (güncellendi: 23:30 04.03.2024)
© AA / Ömer Faruk Salmanİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
© AA / Ömer Faruk Salman
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal medyada yer alan ve 'asker eğlencesi' adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz."
GEREĞİ YAPILDI-5— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 4, 2024
Sosyal medyada yer alan ve “asker eğlencesi” adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske… pic.twitter.com/52iNcuyl9l