Bakan Şimşek'ten vergi mesajı: 'Yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik'

Kurala dayalı, uluslararası normlara dayalı bir program çerçevesi koyduk. Eylül ayında programı koyduk ama fiili uygulama daha erken başladı. Kurala dayalı, uluslararası normlara dayalı bir program çerçevesi koyduk. Eylül ayında programı koyduk ama fiili uygulama daha erken başladı.

Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir. Şu anda fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu. Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir. Şu anda fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu.

İkinci hedefimiz borç oranını yüzde 40 seviyesinin altında kalıcı olarak tutmak. İkinci hedefimiz borç oranını yüzde 40 seviyesinin altında kalıcı olarak tutmak.

Üçüncü hedefimiz sürdürülebilir cari açıktır. Üçüncü hedefimiz sürdürülebilir cari açıktır.

Bu hedeflere ulaşmada bize ayak bağı olan kur korumalıdan çıkış hedefimiz var. Burada piyasaları bozmadan kademeli çıkış hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmada bize ayak bağı olan kur korumalıdan çıkış hedefimiz var. Burada piyasaları bozmadan kademeli çıkış hedefliyoruz.

Program çalışıyor. Bazı alanlarda öngördüğümüzden daha güçlü çalışıyor. Program çalışıyor. Bazı alanlarda öngördüğümüzden daha güçlü çalışıyor.

Bizim için önemli olan piyasa aktörlerinin programa inanmasıdır. Bunun risk primlerinde özetlendiği kanısındayım. Bu durum Türkiye'nin dış kaynağa çok daha uygun ulaşmasını sağladı. Bizim için önemli olan piyasa aktörlerinin programa inanmasıdır. Bunun risk primlerinde özetlendiği kanısındayım. Bu durum Türkiye'nin dış kaynağa çok daha uygun ulaşmasını sağladı.

Ağustos ayından itibaren Türkiye daha düşük spreadlerle uluslararası finansmana ulaşma imkanı buldu. Ağustos ayından itibaren Türkiye daha düşük spreadlerle uluslararası finansmana ulaşma imkanı buldu.

Geçen yılın ilk 5 ayında Türkiye'den portföy çıkışı var. Haziran-Aralık'ta ise 11.3 milyar dolar net giriş oldu. Geçen yılın ilk 5 ayında Türkiye'den portföy çıkışı var. Haziran-Aralık'ta ise 11.3 milyar dolar net giriş oldu.

Türkiye geçen sene yurt dışından yüksek faizle 10 milyar dolar borçlandı. Ama faizler düşüyor. Türkiye geçen sene yurt dışından yüksek faizle 10 milyar dolar borçlandı. Ama faizler düşüyor.

DDM'deki azalmayı izlerseniz rezerv artışı ile birlikte düşünürseniz 60 milyar dolarlık rezerv artışı var. Programın güven boyutu çok iyi çalıştı. DDM'deki azalmayı izlerseniz rezerv artışı ile birlikte düşünürseniz 60 milyar dolarlık rezerv artışı var. Programın güven boyutu çok iyi çalıştı.

Bankaların roll-over rasyosu yüzde 138'lere çıktı. Reel sektörde ise roll-over rasyosu yüzde 123 oldu. Bankaların roll-over rasyosu yüzde 138'lere çıktı. Reel sektörde ise roll-over rasyosu yüzde 123 oldu.

Geçen bir bankamız çok uzun vadeli sermaye benzeri kaynak bulabildi. Bunların hepsi programa yönelik güveni gösteriyor. Geçen bir bankamız çok uzun vadeli sermaye benzeri kaynak bulabildi. Bunların hepsi programa yönelik güveni gösteriyor.

Piyasalar enflasyon düşecek diyor Piyasalar enflasyon düşecek diyor

Enflasyon inecek Enflasyon inecek

Geldiğimizde kuru serbest bıraktık Geldiğimizde kuru serbest bıraktık

Vatandaşımıza da piyasamıza da sürpriz yapmayacağız. Vatandaşımıza da piyasamıza da sürpriz yapmayacağız.

Enflasyonu yükseltecek adım atmayacağız Enflasyonu yükseltecek adım atmayacağız

MTV'ye ilişkin bir gelişmeyi hiç aklımızdan geçirmedik.

KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik. KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik.

Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil

Yeni bir araç istiyorsanız, elinizdeki aracı satacaksınız

Biz kurumlarımıza hesap soracağız.

Seçim sonrasında çok ciddi kaynak girişi olacak

Bizim kur hedefimiz yok. Biz ne aşırı değerli bir TL ne de aşırı değersizleşmiş bir TL isteriz.

Kripto tasarısı hazır, seçimden hemen sonra çıkacağına inanıyorum. Ne getiriyor açıkladım, açıklayacağım. Engellemek yerine düzenlemeyi seçtik.

Bütün imkanlarımızı emeklilerimiz ve memurlarımız için seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Onları enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz.

Haziran 2024'te gri listeden çıkarız.

Önemli olan şey, bankaların kurallara uyması. Limit belirlerken gerçekçi olması, bütünlük arz etmesi. Her banka kendine göre bir limit değil.