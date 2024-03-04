https://sputniknews.com.tr/20240304/enag-subat-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1081337351.html
ENAG şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı
ENAG şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında yüzde... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T09:48+0300
2024-03-04T09:48+0300
2024-03-04T10:00+0300
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ENAG şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı
09:48 04.03.2024 (güncellendi: 10:00 04.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında yüzde 4,32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121,98 olarak gerçekleşti.