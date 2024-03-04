https://sputniknews.com.tr/20240304/atasehirde-akaryakit-tankerindeki-patlamada-can-kaybi-2ye-yukseldi-1081361986.html
Ataşehir'de akaryakıt tankerindeki patlamada can kaybı 2'ye yükseldi
Ataşehir'de akaryakıt tankerindeki patlamada can kaybı 2'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Ataşehir'de dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T18:09+0300
2024-03-04T18:09+0300
2024-03-04T18:12+0300
türkiye
doğalgaz
patlama
ataşehir
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Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde akaryakıt tankerinde 4 kişilik ekibin yaptığı tamir ve kesim işlemleri sırasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Tamir ekibinde yer alan Selçuk B'nin cesedi, patlamanın ardından tankerin 3 metre ilerisinde sağlık ekiplerince bulundu.Yaralanan 3 kişi, yapılan müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Durumu ağır olan ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Şemsettin B. de hayatını kaybetti.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından çevrede güvenlik önlemi alındı.Ekiplerin bölgede yaptıkları incelemede, 4 kişilik tamir ekibinin bir araçla saat 10.03'te, 34 AZ 2326 plakalı, üzerinde 'tehlikeli madde (asfalt)' yazılı boş tankerin yanına geldiği belirlendi. Saat 10.52'de tanker tamir edildiği ve kesildiği sırada patlamanın meydana geldiği ve alevlerin yükseldiği tespit edildi.Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tamir ve kesim işlemleri yapılan tankerdeki patlama anı ve yangını görenlerin bölgeye koşması yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240304/atasehirde-akaryakit-tankerinde-patlama-1-kisi-oldu-1081345241.html
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doğalgaz, patlama, ataşehir
doğalgaz, patlama, ataşehir
Ataşehir'de akaryakıt tankerindeki patlamada can kaybı 2'ye yükseldi
18:09 04.03.2024 (güncellendi: 18:12 04.03.2024)
Ataşehir'de dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde akaryakıt tankerinde 4 kişilik ekibin yaptığı tamir ve kesim işlemleri sırasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Tamir ekibinde yer alan Selçuk B'nin cesedi, patlamanın ardından tankerin 3 metre ilerisinde sağlık ekiplerince bulundu.
Yaralanan 3 kişi, yapılan müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Şemsettin B. de hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından çevrede güvenlik önlemi alındı.
Ekiplerin bölgede yaptıkları incelemede, 4 kişilik tamir ekibinin bir araçla saat 10.03'te, 34 AZ 2326 plakalı, üzerinde 'tehlikeli madde (asfalt)' yazılı boş tankerin yanına geldiği belirlendi. Saat 10.52'de tanker tamir edildiği ve kesildiği sırada patlamanın meydana geldiği ve alevlerin yükseldiği tespit edildi.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tamir ve kesim işlemleri yapılan tankerdeki patlama anı ve yangını görenlerin bölgeye koşması yer alıyor.