https://sputniknews.com.tr/20240304/atasehirde-akaryakit-tankerinde-patlama-1-kisi-oldu-1081345241.html
Ataşehir'de akaryakıt tankerinde patlama: 1 kişi öldü
Ataşehir'de akaryakıt tankerinde patlama: 1 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Ataşehir'de, dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T12:30+0300
2024-03-04T12:30+0300
2024-03-04T12:34+0300
türkiye
patlama
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Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde bulunan dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yangında bir kişi hayatını kaybederken yaralananlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240302/sultangazide-dogalgaz-hattinda-patlama-meydana-geldi-1081305318.html
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patlama, istanbul
Ataşehir'de akaryakıt tankerinde patlama: 1 kişi öldü
12:30 04.03.2024 (güncellendi: 12:34 04.03.2024)
Ataşehir'de, dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde bulunan dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangında bir kişi hayatını kaybederken yaralananlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.