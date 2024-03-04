https://sputniknews.com.tr/20240304/atasehirde-akaryakit-tankerinde-patlama-1-kisi-oldu-1081345241.html

Ataşehir'de akaryakıt tankerinde patlama: 1 kişi öldü

Ataşehir'de akaryakıt tankerinde patlama: 1 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Ataşehir'de, dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T12:30+0300

2024-03-04T12:30+0300

2024-03-04T12:34+0300

türkiye

patlama

istanbul

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Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde bulunan dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yangında bir kişi hayatını kaybederken yaralananlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240302/sultangazide-dogalgaz-hattinda-patlama-meydana-geldi-1081305318.html

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patlama, istanbul