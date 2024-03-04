https://sputniknews.com.tr/20240304/almanya-kendinden-olmayani-istemiyor-bati-balkanlarda-gri-bolgelere-izin-vermemeliyiz-1081345305.html

Almanya kendinden olmayanı istemiyor: 'Batı Balkanlar'da gri bölgelere izin vermemeliyiz'

Almanya kendinden olmayanı istemiyor: 'Batı Balkanlar'da gri bölgelere izin vermemeliyiz'

Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakan Annalena Baerbock, Balkanlara gerçekleştireceği ziyareti öncesi Batı Balkan ülkelerinin AB politikasına uyması gerektiğini vurguladı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T12:46+0300

2024-03-04T12:46+0300

2024-03-04T12:46+0300

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bosna hersek

annalena baerbock

karadağ

moskova

rusya

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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği üyeliklerinin 'desteklenmesi gerektiğini ve Moskova'nın bölgede etkisinin azaltılması' gerektiğini söyledi.Baerbock ayrıca, AB'nin kendi deyimiyle güvenlik 'gri alanlarını karşılayamayacağını' söyledi. Karadağ ve Bosna-Hersek'e ziyarete gidecek Bakan, "Avrupa'nın hiçbir yerinde kendimize gri alanlar bırakamayız ve Rusya'nın istikrarsızlaştırma, dezenformasyon ve sızma politikası için kullanabileceği kanatları kapatmak için birlikte elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi. Rusya'yı 'emperyalizm' ile suçladıBaerbock, "Özellikle Rusya'nın acımasız emperyalizmi karşısında, bölgedeki altı devleti Avrupa Birliği'ne katılım yolunda desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız jeopolitik bir zorunluluk haline geldi." diye konuştu. Baerbock, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Başbakan Milojko Spajić, Dışişleri Bakanı Filip Ivanović ve Cumhurbaşkanı Jakov Milatović ile görüşmelerde bulunacak.

https://sputniknews.com.tr/20240304/almanyanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1081344401.html

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balkan, almanya, sırbistan, ab üyeliği, bosna hersek, annalena baerbock, karadağ, moskova, rusya