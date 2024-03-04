https://sputniknews.com.tr/20240304/abd-buyukelciligi-calisani-kuduste-olu-bulundu-1081370488.html
ABD Büyükelçiliği çalışanı Kudüs’te ölü bulundu
ABD Büyükelçiliği çalışanı Kudüs’te ölü bulundu
Sputnik Türkiye
ABD’nin İsrail'deki büyükelçiliğinde görevli bir personel, Kudüs’te apartman dairesinde ölü bulundu. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T21:39+0300
2024-03-04T21:39+0300
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ABD’nin İsrail'deki büyükelçiliğinde görevli bir personel hayatını kaybetti. Büyükelçilik sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD’li personelin hayatını kaybettiğini doğrulayarak, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Sözcü, hayatını kaybeden kişinin ABD Büyükelçisi Jack Lew olmadığını aktararak, `hiçbir kötü niyetli eylemden şüphelenmediklerini` söyledi. İsrail basınında yer alan haberlerde, büyükelçilik çalışanının Kudüs’teki bir apartman dairesinde ölü bulunduğu aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/israil-unrwanin-dogu-kudusteki-faaliyetlerini-durdurabilir-1080686853.html
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abd, abd, israil, israil-filistin, kudüs, kudüs, büyükelçi, büyükelçilik
ABD Büyükelçiliği çalışanı Kudüs’te ölü bulundu
ABD’nin İsrail'deki büyükelçiliğinde görevli bir personel, Kudüs’te apartman dairesinde ölü bulundu.
ABD’nin İsrail'deki büyükelçiliğinde görevli bir personel hayatını kaybetti.
Büyükelçilik sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD’li personelin hayatını kaybettiğini doğrulayarak, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.
Sözcü, hayatını kaybeden kişinin ABD Büyükelçisi Jack Lew olmadığını aktararak, `hiçbir kötü niyetli eylemden şüphelenmediklerini` söyledi.
İsrail basınında yer alan haberlerde, büyükelçilik çalışanının Kudüs’teki bir apartman dairesinde ölü bulunduğu aktarıldı.