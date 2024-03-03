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'Yaşlı profili' araştırması: 2040'ta Türkiye nüfusunun yüzde 16.3'ü 65 yaş üstü olacak
'Yaşlı profili' araştırması: 2040'ta Türkiye nüfusunun yüzde 16.3'ü 65 yaş üstü olacak
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'de ilk defa "Yaşlı Profili Araştırması" yapıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, dünya genelinde olduğu gibi... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T20:48+0300
2024-03-03T20:48+0300
türkiye
yaşlı
mahinur özdemir göktaş
yaş
65 yaş üstü
araştırma
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de ilk kez "Yaşlı Profili Araştırması" yaptıklarını belirterek, "Araştırma kapsamında 22 bin 640 hanede çalışma hayatından sosyal yardımlara, yaşlı haklarından toplumsal hayata katılıma 9 başlıkta yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.Göktaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sosyal tesislerinde düzenlenen, "STK ve İş Dünyası Buluşması"nda, Palandöken'in eteklerinde kurulmuş kutlu bir medeniyet olarak nitelendirdiği Erzurum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve muhabbetlerini ileten Göktaş, heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı da teşekkür etti.Erzurum'un Milli Mücadele dönemindeki önemine vurgu yapan Göktaş, "Bu şehir, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 105 yıl önce başlatılan Milli Mücadele'mizin kalesidir. Bu şehir, Erzurum Kongresi ile kurtuluş meşalesinin yanan ilk ateşidir. Bu şehir, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez' kararının filizlendiği yerdir" diye konuştu.Milletle el ele Türkiye'nin ikinci asrının temellerini attıklarını vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:Türkiye ekonomisinin dünyada yükselen bir değer olmasının daha fazla kadının iş dünyasına katılmasıyla mümkün olduğunu dile getiren Göktaş, "Sevginin ve merhametin bütün insanlığı kuşatması ancak ve ancak daha fazla kadının sivil toplum kuruluşlarının her kademesinde yer almasıyla mümkündür. Bakanlık olarak, kadınların istihdamının artırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullandı.Türkiye'de ilk defa yapıldıDünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfusunun arttığına işaret eden Göktaş, "Bugün yüzde 10 olan 65 yaş ve üzeri nüfus oranımızın 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta ise yüzde 16,3 olması bekleniyor" diye konuştu.Bakanlık olarak "Yaşlı Profili Araştırması" yaptıklarını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:Araştırmayla yaşlıların her türlü riskten korunması ve yaşlılar için iyileştirici tedbirler alınmasını sağlayacak politikalara temel teşkil edecek somut veriler elde edeceklerini bildiren Mahinur Özdemir Göktaş, "Mağduriyete sebep olabilecek riskleri tespit edebileceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları destek hizmetlerine ulaşmalarını sağlayan, koruyucu ve önleyici müdahaleleri içeren bir yapının oluşturulmasına yönelik ihtiyaç analizi yapacağız." değerlendirmesini yaptı.Bakan Göktaş, konuşmanın ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/bakan-goktastan-atama-aciklamasi-1081195613.html
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yaşlı, mahinur özdemir göktaş, yaş, 65 yaş üstü, araştırma
yaşlı, mahinur özdemir göktaş, yaş, 65 yaş üstü, araştırma

'Yaşlı profili' araştırması: 2040'ta Türkiye nüfusunun yüzde 16.3'ü 65 yaş üstü olacak

20:48 03.03.2024
© AAYaşlı- Genç
Yaşlı- Genç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2024
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'de ilk defa "Yaşlı Profili Araştırması" yapıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfusunun arttığını belirterek, "Bugün yüzde 10 olan 65 yaş ve üzeri nüfus oranımızın 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta ise yüzde 16,3 olması bekleniyor" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de ilk kez "Yaşlı Profili Araştırması" yaptıklarını belirterek, "Araştırma kapsamında 22 bin 640 hanede çalışma hayatından sosyal yardımlara, yaşlı haklarından toplumsal hayata katılıma 9 başlıkta yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.
Göktaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sosyal tesislerinde düzenlenen, "STK ve İş Dünyası Buluşması"nda, Palandöken'in eteklerinde kurulmuş kutlu bir medeniyet olarak nitelendirdiği Erzurum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve muhabbetlerini ileten Göktaş, heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı da teşekkür etti.
Erzurum'un Milli Mücadele dönemindeki önemine vurgu yapan Göktaş, "Bu şehir, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 105 yıl önce başlatılan Milli Mücadele'mizin kalesidir. Bu şehir, Erzurum Kongresi ile kurtuluş meşalesinin yanan ilk ateşidir. Bu şehir, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez' kararının filizlendiği yerdir" diye konuştu.
Milletle el ele Türkiye'nin ikinci asrının temellerini attıklarını vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde milletimizle gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'nı tuğla tuğla inşa ediyoruz. Ecdadımızın emaneti olan bu vatanı eğitimden ulaşıma, sanayiden ticarete, turizmden sosyal hizmetlere kadar her alanda güçlü kılarak geleceğe taşıyoruz. Çocuklarımıza refah ve huzur içinde yaşayacakları bir ülke, tarihi, kültürel, doğal zenginlikleri korunan şehirler bırakmak için çalışıyoruz. Bunu siz kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızla iş insanlarımızla, teşkilatlarımızla güç birliği yaparak gerçekleştiriyoruz. Bugün, Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi, istihdamın ve üretimin artması iş dünyamızın gösterdiği azim ve kararlılığın bir neticesidir. Artan refahın, toplumda adil ve etkili bir şekilde dağıtılması sivil toplum kuruluşlarımızın ortaya koyduğu özverinin bir neticesidir."
Türkiye ekonomisinin dünyada yükselen bir değer olmasının daha fazla kadının iş dünyasına katılmasıyla mümkün olduğunu dile getiren Göktaş, "Sevginin ve merhametin bütün insanlığı kuşatması ancak ve ancak daha fazla kadının sivil toplum kuruluşlarının her kademesinde yer almasıyla mümkündür. Bakanlık olarak, kadınların istihdamının artırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'de ilk defa yapıldı

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfusunun arttığına işaret eden Göktaş, "Bugün yüzde 10 olan 65 yaş ve üzeri nüfus oranımızın 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta ise yüzde 16,3 olması bekleniyor" diye konuştu.
Bakanlık olarak "Yaşlı Profili Araştırması" yaptıklarını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:
"Yine dünyada ve Türkiye'de yalnızlaşma oranları giderek artıyor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılarımızın sayısının gün geçtikçe daha da arttığına şahit oluyoruz. Türkiye'de ilk kez yapılan Yaşlı Profili Araştırması'nda çok çarpıcı sonuçlar elde ettik. Bu ay içerisinde sonuçları milletimizle paylaşacağız. Araştırma kapsamında 22 bin 640 hanede çalışma hayatından sosyal yardımlara, yaşlı haklarından toplumsal hayata katılıma 9 başlıkta yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz sonuçlar, yaşlılarımıza sunduğumuz hizmetlerimize yön verecek. 4 yılda bir güncelleyeceğimiz veriler doğrultusunda hizmetlerimizi günün koşullarına göre ele alacağız. Yaşlı vatandaşlarımıza sunacağımız hizmetlere ilişkin göstergeleri bütüncül olarak değerlendirebileceğimiz bir sistemin alt yapısını oluşturacağız."
Araştırmayla yaşlıların her türlü riskten korunması ve yaşlılar için iyileştirici tedbirler alınmasını sağlayacak politikalara temel teşkil edecek somut veriler elde edeceklerini bildiren Mahinur Özdemir Göktaş, "Mağduriyete sebep olabilecek riskleri tespit edebileceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları destek hizmetlerine ulaşmalarını sağlayan, koruyucu ve önleyici müdahaleleri içeren bir yapının oluşturulmasına yönelik ihtiyaç analizi yapacağız." değerlendirmesini yaptı.
Bakan Göktaş, konuşmanın ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
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Bakan Göktaş'tan atama açıklaması
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