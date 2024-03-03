https://sputniknews.com.tr/20240303/yasli-profili-arastirmasi-2040ta-turkiye-nufusunun-yuzde-163u-65-yas-ustu-olacak-1081327117.html

'Yaşlı profili' araştırması: 2040'ta Türkiye nüfusunun yüzde 16.3'ü 65 yaş üstü olacak

'Yaşlı profili' araştırması: 2040'ta Türkiye nüfusunun yüzde 16.3'ü 65 yaş üstü olacak

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'de ilk defa "Yaşlı Profili Araştırması" yapıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, dünya genelinde olduğu gibi... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T20:48+0300

2024-03-03T20:48+0300

2024-03-03T20:48+0300

türkiye

yaşlı

mahinur özdemir göktaş

yaş

65 yaş üstü

araştırma

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de ilk kez "Yaşlı Profili Araştırması" yaptıklarını belirterek, "Araştırma kapsamında 22 bin 640 hanede çalışma hayatından sosyal yardımlara, yaşlı haklarından toplumsal hayata katılıma 9 başlıkta yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.Göktaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sosyal tesislerinde düzenlenen, "STK ve İş Dünyası Buluşması"nda, Palandöken'in eteklerinde kurulmuş kutlu bir medeniyet olarak nitelendirdiği Erzurum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve muhabbetlerini ileten Göktaş, heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı da teşekkür etti.Erzurum'un Milli Mücadele dönemindeki önemine vurgu yapan Göktaş, "Bu şehir, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 105 yıl önce başlatılan Milli Mücadele'mizin kalesidir. Bu şehir, Erzurum Kongresi ile kurtuluş meşalesinin yanan ilk ateşidir. Bu şehir, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez' kararının filizlendiği yerdir" diye konuştu.Milletle el ele Türkiye'nin ikinci asrının temellerini attıklarını vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:Türkiye ekonomisinin dünyada yükselen bir değer olmasının daha fazla kadının iş dünyasına katılmasıyla mümkün olduğunu dile getiren Göktaş, "Sevginin ve merhametin bütün insanlığı kuşatması ancak ve ancak daha fazla kadının sivil toplum kuruluşlarının her kademesinde yer almasıyla mümkündür. Bakanlık olarak, kadınların istihdamının artırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullandı.Türkiye'de ilk defa yapıldıDünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfusunun arttığına işaret eden Göktaş, "Bugün yüzde 10 olan 65 yaş ve üzeri nüfus oranımızın 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta ise yüzde 16,3 olması bekleniyor" diye konuştu.Bakanlık olarak "Yaşlı Profili Araştırması" yaptıklarını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:Araştırmayla yaşlıların her türlü riskten korunması ve yaşlılar için iyileştirici tedbirler alınmasını sağlayacak politikalara temel teşkil edecek somut veriler elde edeceklerini bildiren Mahinur Özdemir Göktaş, "Mağduriyete sebep olabilecek riskleri tespit edebileceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları destek hizmetlerine ulaşmalarını sağlayan, koruyucu ve önleyici müdahaleleri içeren bir yapının oluşturulmasına yönelik ihtiyaç analizi yapacağız." değerlendirmesini yaptı.Bakan Göktaş, konuşmanın ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

https://sputniknews.com.tr/20240228/bakan-goktastan-atama-aciklamasi-1081195613.html

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yaşlı, mahinur özdemir göktaş, yaş, 65 yaş üstü, araştırma