Bakan Göktaş'tan atama açıklaması

"TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu yaşlanıyor, 2023 yılının verilerine göre. Geçenlerde paylaştıkları verilerde Türkiye'de 65 yaş ve üstü vatandaşımızın oranı şu anda 10.2. Bu da yaşlandığımızı gösteriyor. Aslında tüm dünyada trend aynı. Diğer yandan tabii doğurganlık oranımız da hızlı azalıyor. Bizler bu yönde bazı çalışmalar yaptık. Türkiye yaşlılık profil araştırması yaptık. İnşallah mart ayında bunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Çok çarpıcı veriler var. Bu veriler, bu çalışmalar bizler için kıymetli. Çünkü oluşturduğumuz ve oluşturacağımız politikalara da yön verecek çalışmalar bunlar. Bu verileri mart ayında kamuoyuyla paylaşacağız."