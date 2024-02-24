https://sputniknews.com.tr/20240224/hakim-ve-savci-adayi-atamalari-resmi-gazetede-1081049091.html

Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de

Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, ad çekme sonucuna göre 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının atanmalarına ilişkin kararname... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T00:51+0300

2024-02-24T00:51+0300

2024-02-24T00:51+0300

türkiye

hakim

hakim

savcı

resmi gazete

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının ataması, 20 Şubat'ta yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240123/hakim-ve-savci-yardimciligi-sinav-sonuclari-aciklandi-bin-kisi-alinacak-1079968602.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakim, hakim, savcı, resmi gazete