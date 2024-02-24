Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de

SESLİ HABER
Uganda Dışişleri Bakanı, Batı’yı şantajla suçladı
SESLİ HABER
Enerji uzmanı Putin'in sözlerini Sputnik'e değerlendirdi: Yeni yatırımlar gelebilir.
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun “kalesi” olarak görülüyordu: Avdeyevka neden önemli?
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner: Uzaydaki ‘Rus tehdidine’ karşı bir planımız var
SESLİ HABER
Rus uzman: Kaan’ın ilk uçuşu önemli bir başarı, Rusya Türkiye’ye yardımcı olabilir
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı açıkladı: Dost ülkelere petrol ihracatının payı yükseldi
SESLİ HABER
Rus uzmandan, Rusya-Türkiye ilişkilerine dair mesaj
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu üyeleri, İsrail’in FIFA ve uzaklaştırılmasını talep etti
SESLİ HABER
Filistinli bakan: İsrail, Batı Şeria’yı tasfiye etmeye çalışıyor
SESLİ HABER
Washington Post: Ukrayna askerleri Avdeyevka’dan kaos içinde kaçtı
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
HABERLER
Saat başı başlıkları
SESLİ HABER
Elon Musk: Ne kadar uzun sürerse Rusya için o kadar iyi olacak
SESLİ HABER
Filistinli bakan: ABD, İsrail’e soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
HABERLER
Saat başı başlıkları
SESLİ HABER
Macar Dışişleri Bakanı: ABD'nin İsveç baskısı yapmasını tavsiye etmem
SESLİ HABER
Amerikalı senatör: Ödemeyen NATO’dan çıkarılsın
HABERLER
Saat başı başlıkları
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
HABERLER
Saat başı başlıkları
HABERLER
Saat başı başlıkları
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
SESLİ HABER
ABD halkının yüzde 70’i Biden’ı yaşlı buluyor
SESLİ HABER
Rus diplomat açıkladı: Bir ülke, Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararını iptal etti
HABERLER
Saat başı başlıkları
SESLİ HABER
Elon Musk’ın yapay zeka için 2023’te gizlice Beyaz Saray’a geldiği iddia edildi
SESLİ HABER
ABD medyası itiraf etti: Rus ekonomisi çatışmaları sürdürecek kapasitede
SESLİ HABER
Ukrayna Başbakanı’ndan itiraf: Cephede üstünlük Rusya’da
HABERLER
Saat başı başlıkları
SESLİ HABER
Rus siyasetçi: Amerika, fantezilerini tüketti
SESLİ HABER
Suudi uzman: Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyoruz
SESLİ HABER
Kiev, Polonyalıları kızdıracak: Çiftçilerin amacı Ukraynalıları aşağılamak
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD istihbaratı beni takip etti, Putin röportajına engel olmak istedi
SESLİ HABER
Trump: Rusya bir savaş makinesi, Hitler’i ve Napolyon’u yendi
SESLİ HABER
Alman yetkililer, devlet sırrını yanlışlıkla ifşa etti
SESLİ HABER
Ukrayna, ABD gazetesini Rus propagandası yapmakla suçladı
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Batı başaramayacak, Ukrayna toprakları kaybetti
SESLİ HABER
ABD basınında itiraf gibi manşet: İran’daki patlamaların arkasında İsrail var
SESLİ HABER
Rusya karşıtı Amerikalı siyasetçi terörist listesine dahil edildi