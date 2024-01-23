https://sputniknews.com.tr/20240123/hakim-ve-savci-yardimciligi-sinav-sonuclari-aciklandi-bin-kisi-alinacak-1079968602.html

Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı: Bin kişi alınacak

Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı: Bin kişi alınacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23-24 Aralık'ta yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T23:52+0300

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2024-01-23T23:52+0300

türkiye

hsk

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

yılmaz tunç

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Adalet Bakanı Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin sınavın 23-24 Aralık'ta yapıldığını hatırlattı.Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları tebrik eden Tunç, "Bu sınavla ilk kez hakim savcı yardımcılığı uygulamasını hayata geçirmiş oluyoruz. Hakim savcı yardımcılarımızın, tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde daha nitelikli yetişmesini hedeflediğimiz bu uygulamanın adalet teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240118/adalet-bakani-tunc-a-haber-muhabiri-ve-kameramanina-saldiran-supheliler-gozaltina-alindi-1079801027.html

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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), yılmaz tunç