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Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı: Bin kişi alınacak
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı: Bin kişi alınacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23-24 Aralık'ta yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
yılmaz tunç
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Adalet Bakanı Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin sınavın 23-24 Aralık'ta yapıldığını hatırlattı.Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları tebrik eden Tunç, "Bu sınavla ilk kez hakim savcı yardımcılığı uygulamasını hayata geçirmiş oluyoruz. Hakim savcı yardımcılarımızın, tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde daha nitelikli yetişmesini hedeflediğimiz bu uygulamanın adalet teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240118/adalet-bakani-tunc-a-haber-muhabiri-ve-kameramanina-saldiran-supheliler-gozaltina-alindi-1079801027.html
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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), yılmaz tunç
hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), yılmaz tunç

Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı: Bin kişi alınacak

23:52 23.01.2024
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23-24 Aralık'ta yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Adalet Bakanı Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin sınavın 23-24 Aralık'ta yapıldığını hatırlattı.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları tebrik eden Tunç, "Bu sınavla ilk kez hakim savcı yardımcılığı uygulamasını hayata geçirmiş oluyoruz. Hakim savcı yardımcılarımızın, tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde daha nitelikli yetişmesini hedeflediğimiz bu uygulamanın adalet teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
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