https://sputniknews.com.tr/20240118/adalet-bakani-tunc-a-haber-muhabiri-ve-kameramanina-saldiran-supheliler-gozaltina-alindi-1079801027.html
Adalet Bakanı Tunç: A Haber muhabiri ve kameramanına saldıran şüpheliler gözaltına alındı
Adalet Bakanı Tunç: A Haber muhabiri ve kameramanına saldıran şüpheliler gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameramanı Hüseyin Koçak'a saldıran şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T20:34+0300
2024-01-18T20:34+0300
2024-01-18T20:34+0300
türkiye
saldırı
a haber
muhabir
kameraman
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Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'nda çalışan görevlilere yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltı işlemi yapıldığını, bu esnada habercilik görevini yapan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameramanı Hüseyin Koçak'ın saldırıya uğradığını anımsattı.Saldırıya uğrayan basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç, "Olay sebebiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılarak tespit edilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
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saldırı, a haber, muhabir, kameraman
saldırı, a haber, muhabir, kameraman
Adalet Bakanı Tunç: A Haber muhabiri ve kameramanına saldıran şüpheliler gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameramanı Hüseyin Koçak'a saldıran şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'nda çalışan görevlilere yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltı işlemi yapıldığını, bu esnada habercilik görevini yapan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameramanı Hüseyin Koçak'ın saldırıya uğradığını anımsattı.
Saldırıya uğrayan basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç, "Olay sebebiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılarak tespit edilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kullandı.