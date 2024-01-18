https://sputniknews.com.tr/20240118/adalet-bakani-tunc-a-haber-muhabiri-ve-kameramanina-saldiran-supheliler-gozaltina-alindi-1079801027.html

Adalet Bakanı Tunç: A Haber muhabiri ve kameramanına saldıran şüpheliler gözaltına alındı

Adalet Bakanı Tunç: A Haber muhabiri ve kameramanına saldıran şüpheliler gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameramanı Hüseyin Koçak'a saldıran şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T20:34+0300

2024-01-18T20:34+0300

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türkiye

saldırı

a haber

muhabir

kameraman

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Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'nda çalışan görevlilere yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltı işlemi yapıldığını, bu esnada habercilik görevini yapan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameramanı Hüseyin Koçak'ın saldırıya uğradığını anımsattı.Saldırıya uğrayan basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç, "Olay sebebiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılarak tespit edilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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