https://sputniknews.com.tr/20240303/uludagda-ac-kalan-ayilar-cop-konteynerlerinde-yemek-aradi--1081314800.html
Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yemek aradı
Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yemek aradı
Sputnik Türkiye
Uludağ'da ayıların çöp konteynerinde yemek araması çevredekiler tarafından kayda alındı. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T14:15+0300
2024-03-03T14:15+0300
2024-03-03T15:37+0300
yaşam
uludağ
ayı
konteyner
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Uludağ'da aç kalan 2 ayı, çöp konteynerlerinde yemek aradı. Bir süre yemek arayan ayılar daha sonra geldikleri ormanlık alana geri döndü. Tatil yapmaya gelenlerse olayı cep telefonlarıyla görüntüledi.
https://sputniknews.com.tr/20240303/kapida-bekleyip-yemek-dolu-posetini-alip-gidiyor-mahalle-esnafi-olarak-efe-ismini-koyduk-1081309229.html
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uludağ, ayı, konteyner
Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yemek aradı
14:15 03.03.2024 (güncellendi: 15:37 03.03.2024)
Uludağ'da ayıların çöp konteynerinde yemek araması çevredekiler tarafından kayda alındı.
Uludağ'da aç kalan 2 ayı, çöp konteynerlerinde yemek aradı. Bir süre yemek arayan ayılar daha sonra geldikleri ormanlık alana geri döndü.
Tatil yapmaya gelenlerse olayı cep telefonlarıyla görüntüledi.