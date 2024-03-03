Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yemek aradı

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Slovakya Başbakanı böyle dedi: Paris hayal kırıklığı, çok şaşırdım

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Ukraynalı eski istihbarat subayı Sputnik’e konuştu: O andan itibaren her şey çöktü