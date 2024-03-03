https://sputniknews.com.tr/20240303/kapida-bekleyip-yemek-dolu-posetini-alip-gidiyor-mahalle-esnafi-olarak-efe-ismini-koyduk-1081309229.html
Kapıda bekleyip, yemek dolu poşetini alıp gidiyor: 'Mahalle esnafı olarak 'Efe' ismini koyduk'
Kapıda bekleyip, yemek dolu poşetini alıp gidiyor: 'Mahalle esnafı olarak 'Efe' ismini koyduk'
Sputnik Türkiye
Bursa'da mahalle sakinlerinin Efe ismini verdiği sahipsiz köpek her gün kendisi için hazırlanan yiyecek dolu poşeti alıp gidiyor. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T10:20+0300
2024-03-03T10:20+0300
2024-03-03T11:19+0300
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bursa
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yiyecek
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Bursa'da sahipsiz sokak hayvanlarını besleyen mahalle esnafının, her gün kapısının önünde yemek için bekleyen Efe isimli köpekle yaşadığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.Nilüfer ilçesinden bir esnaf her gün kapısının önünde yemek için bekleyen Efe'yi elleriyle besliyor. Efe her gün dükkanın kapısının önünde beklediği poşetini ağzıyla tutup götürüyor. Sokak hayvanlarını doyurmak için kalan yemekleri verdiklerini belirten mahalle esnafı, kimseden bir yardım beklemediklerini söyledi.Mahalle esnaflarından Mehmet Ali Öcal, "Mahalle esnafı olarak köpeğe 'Efe' ismini koyduk. Yan taraftaki komşum insanlardan kalan kıymalı pidelerinden veriyor. Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Yemek dolu poşeti aldığı gibi gidiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231115/sokak-kopegi-halk-otobusune-bindi-marmaraya-kadar-goturdum-1077422084.html
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Kapıda bekleyip, yemek dolu poşetini alıp gidiyor: 'Mahalle esnafı olarak 'Efe' ismini koyduk'
10:20 03.03.2024 (güncellendi: 11:19 03.03.2024)
Bursa'da mahalle sakinlerinin Efe ismini verdiği sahipsiz köpek her gün kendisi için hazırlanan yiyecek dolu poşeti alıp gidiyor.
Bursa'da sahipsiz sokak hayvanlarını besleyen mahalle esnafının, her gün kapısının önünde yemek için bekleyen Efe isimli köpekle yaşadığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.
Nilüfer ilçesinden bir esnaf her gün kapısının önünde yemek için bekleyen Efe'yi elleriyle besliyor. Efe her gün dükkanın kapısının önünde beklediği poşetini ağzıyla tutup götürüyor. Sokak hayvanlarını doyurmak için kalan yemekleri verdiklerini belirten mahalle esnafı, kimseden bir yardım beklemediklerini söyledi.
Mahalle esnaflarından Mehmet Ali Öcal, "Mahalle esnafı olarak köpeğe 'Efe' ismini koyduk. Yan taraftaki komşum insanlardan kalan kıymalı pidelerinden veriyor. Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Yemek dolu poşeti aldığı gibi gidiyor" dedi.