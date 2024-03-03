https://sputniknews.com.tr/20240303/simonyandan-durust-habercilikte-sputnik-ornegi-1081322348.html
Simonyan'dan dürüst habercilikte Sputnik örneği
Simonyan'dan dürüst habercilikte Sputnik örneği
Sputnik Türkiye
Rusya tarafından düzenlenen ve küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali’nde konuşan Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T16:48+0300
2024-03-03T16:48+0300
2024-03-03T16:48+0300
dünya
rusya
2024 dünya gençlik festivali
sirius
krasnodar
soçi
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
margarita simonyan
gazetecilik
sahte
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2024 Dünya Gençlik Festivali'nde düzenlenen açık oturumda konuşan Simonyan, “Bilgi dünyasında sahte olmayanlardan çok daha fazla sahtenin olduğu bu dünyada, kendinizi az ya da çok güvence altına almanın tek yolu bilgi kaynaklarınızı titizlikle seçmektir. Örneğin Sputnik haber ajansını takip edebilirsiniz. Sizi temin ederim ki orada sahte haber (fake) yoktur” ifadelerini kullandı.Oturumdaki konuşmasında, Ukrayna’daki askeri operasyona katılan genç gazetecilerin savaş bölgesinde olup bitenlerle ilgili sahtekarlıkları nasıl tespit edebileceklerine ilişkin soruyu yanıtlayan Simonyan, Sputnik’in çalışmalarını örnek vererek, habercilikte ‘dürüstlük’ ve ‘tarafsızlık’ kavramlarının birbirinden ayrılması çağrısında bulundu.‘Tarafsızlık BBC’nin icadı’Simonyan, “Bunlar farklı şeyler. Mutlaka tarafsız olmanız gerekmez, ama mutlaka dürüst olmanız gerekir, Birinin tarafında olduğunuzda, tarafsızlık söz konusu değildir. Tarafsızlık diye bir şey yoktur. Tarafsızlık, BBC'nin bizi beslemek, bizi ve yetişmekte olan gazetecilerimizi vatanseverlikten, yurttaşlıktan, sivil bağlılıktan mahrum bırakmak için icat ettiği bir hiledir” diye konuştu.Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali 2024'e ev sahipliği yaparken, dünyanın dört bir yanından gelen gençleri de bir araya getiriyor.Festival, farklı kültürleri ve ulusları bir araya getirerek, farklılıklarına rağmen dünyanın geleceğinin birlikte inşa edilebileceğini göstermek amacıyla gerçekleştirilirken, diğer ülkelerden gelen gençlerle iletişim kurma fırsatı, Rus gençlerin sadece yabancı dil becerilerini geliştirmelerine değil, aynı zamanda diğer ülkelerin yaşamı ve kültürü hakkında bilgi edinmelerine ve kendi ülkeleri hakkında konuşmalarına da yardımcı oluyor.Festivale 10 bin Rus vatandaşı ve aynı sayıda yabancı genç katılırken, istatistiklere göre katılım için 188 ülkeden 309 bin 542 başvuru alındı.Bununla birlikte yabancı katılımcıları koordine etmek üzere yurtdışında 95 ulusal hazırlık komitesi oluşturuldu.Dünya Gençlik Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Sirius federal topraklarında gerçekleştiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240303/rusya-kapilarini-dunyanin-dort-bir-yanindan-gelen-genclere-acti-1081321585.html
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rusya, 2024 dünya gençlik festivali, sirius, krasnodar, soçi, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, gazetecilik, sahte, yalan haber, yalan haber medyası
rusya, 2024 dünya gençlik festivali, sirius, krasnodar, soçi, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, gazetecilik, sahte, yalan haber, yalan haber medyası
Simonyan'dan dürüst habercilikte Sputnik örneği
Rusya tarafından düzenlenen ve küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali’nde konuşan Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, sahte ve yalan haberlerin bulunmadığı bilgi kaynağına örnek olarak Sputnik haber ajansını gösterdi.
2024 Dünya Gençlik Festivali'nde düzenlenen açık oturumda konuşan Simonyan, “Bilgi dünyasında sahte olmayanlardan çok daha fazla sahtenin olduğu bu dünyada, kendinizi az ya da çok güvence altına almanın tek yolu bilgi kaynaklarınızı titizlikle seçmektir. Örneğin Sputnik haber ajansını takip edebilirsiniz. Sizi temin ederim ki orada sahte haber (fake) yoktur” ifadelerini kullandı.
Oturumdaki konuşmasında, Ukrayna’daki askeri operasyona katılan genç gazetecilerin savaş bölgesinde olup bitenlerle ilgili sahtekarlıkları nasıl tespit edebileceklerine ilişkin soruyu yanıtlayan Simonyan, Sputnik’in çalışmalarını örnek vererek, habercilikte ‘dürüstlük’ ve ‘tarafsızlık’ kavramlarının birbirinden ayrılması çağrısında bulundu.
‘Tarafsızlık BBC’nin icadı’
Simonyan, “Bunlar farklı şeyler. Mutlaka tarafsız olmanız gerekmez, ama mutlaka dürüst olmanız gerekir, Birinin tarafında olduğunuzda, tarafsızlık söz konusu değildir. Tarafsızlık diye bir şey yoktur. Tarafsızlık, BBC'nin bizi beslemek, bizi ve yetişmekte olan gazetecilerimizi vatanseverlikten, yurttaşlıktan, sivil bağlılıktan mahrum bırakmak için icat ettiği bir hiledir” diye konuştu.
Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali 2024'e ev sahipliği yaparken, dünyanın dört bir yanından gelen gençleri de bir araya getiriyor.
Festival, farklı kültürleri ve ulusları bir araya getirerek, farklılıklarına rağmen dünyanın geleceğinin birlikte inşa edilebileceğini göstermek amacıyla gerçekleştirilirken, diğer ülkelerden gelen gençlerle iletişim kurma fırsatı, Rus gençlerin sadece yabancı dil becerilerini geliştirmelerine değil, aynı zamanda diğer ülkelerin yaşamı ve kültürü hakkında bilgi edinmelerine ve kendi ülkeleri hakkında konuşmalarına da yardımcı oluyor.
Festivale 10 bin Rus vatandaşı ve aynı sayıda yabancı genç katılırken, istatistiklere göre katılım için 188 ülkeden 309 bin 542 başvuru alındı.
Bununla birlikte yabancı katılımcıları koordine etmek üzere yurtdışında 95 ulusal hazırlık komitesi oluşturuldu.
Dünya Gençlik Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Sirius federal topraklarında gerçekleştiriliyor.