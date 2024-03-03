https://sputniknews.com.tr/20240303/rusya-natonun-doguya-dogru-genislemesi-batiya-artik-guvenilemeyecegin-gosterdi-1081327287.html
Rusya: NATO’nun doğuya doğru genişlemesi Batı’ya artık güvenilemeyeceğin gösterdi
Rusya: NATO’nun doğuya doğru genişlemesi Batı’ya artık güvenilemeyeceğin gösterdi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, NATO’nun bunu yapmama yönündeki sözlerine rağmen doğuya doğru genişlemesinin, Batı’ya güvenmenin... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T20:58+0300
2024-03-03T20:58+0300
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, X platformundaki hesabından ABD’li girişimci Elon Musk’un NATO’nun varlığını sorguladığı paylaşımına atıfla, İttifakın bunu yapmama yönündeki sözlerine rağmen doğuya doğru genişlemesinin, Batı’ya güvenmenin artık mümkün olmadığını kanıtladığını yazdı.Rus diplomat, “Batı’nın, Varşova Paktı’nın dağılmasına rağmen NATO’yu sürdürme ve diğerlerinin güvenliği pahasına üyelerinin güvenliğini sağlama kararı, dünyayı bugünkü durumuna getiren korkunç bir hata ve hesap yanlışıydı” diye yazdı ve şöyle devam etti:Elon Musk, girişimci David Sacs’ın ‘NATO’nun SSCB’nin çöküşünden sonra feshedilmesi gerektiği’ yönündeki görüşünü destekleyerek, “Ezeli düşmanı ve kuruluş nedeni olan Varşova Paktı’nın ortadan kalkmış olmasına rağmen NATO’nun neden varlığını sürdürdüğünü hep merak etmişimdir” ifadelerini paylaşmıştı.Varşova Paktı, NATO’nun 1949’da kurulmasından sonra, 1955’te kurulmuştu. 1991’de Varşova Paktı’nın dağılmasının ardından ise eski üyelerinin birçoğu NATO’ya katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240303/rusyanin-ifsa-ettigi-ses-kayitlari-almanya-ve-nato-ulkeleri-arasindaki-iliskileri-gerebilir-1081311222.html
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rusya, nato, dmitriy polyanskiy
rusya, nato, dmitriy polyanskiy
Rusya: NATO’nun doğuya doğru genişlemesi Batı’ya artık güvenilemeyeceğin gösterdi
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, NATO’nun bunu yapmama yönündeki sözlerine rağmen doğuya doğru genişlemesinin, Batı’ya güvenmenin artık mümkün olmadığını kanıtladığını belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, X platformundaki hesabından ABD’li girişimci Elon Musk’un NATO’nun varlığını sorguladığı paylaşımına atıfla, İttifakın bunu yapmama yönündeki sözlerine rağmen doğuya doğru genişlemesinin, Batı’ya güvenmenin artık mümkün olmadığını kanıtladığını yazdı.
Rus diplomat, “Batı’nın, Varşova Paktı’nın dağılmasına rağmen NATO’yu sürdürme ve diğerlerinin güvenliği pahasına üyelerinin güvenliğini sağlama kararı, dünyayı bugünkü durumuna getiren korkunç bir hata ve hesap yanlışıydı” diye yazdı ve şöyle devam etti:
“Sovyet ve Rus liderlere verilen tüm güvencelere rağmen NATO’nun genişlemesi, Batı’ya artık güvenilemeyeceğini gösterdi.”
Elon Musk, girişimci David Sacs’ın ‘NATO’nun SSCB’nin çöküşünden sonra feshedilmesi gerektiği’ yönündeki görüşünü destekleyerek, “Ezeli düşmanı ve kuruluş nedeni olan Varşova Paktı’nın ortadan kalkmış olmasına rağmen NATO’nun neden varlığını sürdürdüğünü hep merak etmişimdir” ifadelerini paylaşmıştı.
Varşova Paktı, NATO’nun 1949’da kurulmasından sonra, 1955’te kurulmuştu. 1991’de Varşova Paktı’nın dağılmasının ardından ise eski üyelerinin birçoğu NATO’ya katılmıştı.