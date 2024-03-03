https://sputniknews.com.tr/20240303/rusya-natonun-doguya-dogru-genislemesi-batiya-artik-guvenilemeyecegin-gosterdi-1081327287.html

Rusya: NATO’nun doğuya doğru genişlemesi Batı’ya artık güvenilemeyeceğin gösterdi

Rusya: NATO’nun doğuya doğru genişlemesi Batı’ya artık güvenilemeyeceğin gösterdi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, NATO’nun bunu yapmama yönündeki sözlerine rağmen doğuya doğru genişlemesinin, Batı’ya güvenmenin... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T20:58+0300

2024-03-03T20:58+0300

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dünya

rusya

nato

dmitriy polyanskiy

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, X platformundaki hesabından ABD’li girişimci Elon Musk’un NATO’nun varlığını sorguladığı paylaşımına atıfla, İttifakın bunu yapmama yönündeki sözlerine rağmen doğuya doğru genişlemesinin, Batı’ya güvenmenin artık mümkün olmadığını kanıtladığını yazdı.Rus diplomat, “Batı’nın, Varşova Paktı’nın dağılmasına rağmen NATO’yu sürdürme ve diğerlerinin güvenliği pahasına üyelerinin güvenliğini sağlama kararı, dünyayı bugünkü durumuna getiren korkunç bir hata ve hesap yanlışıydı” diye yazdı ve şöyle devam etti:Elon Musk, girişimci David Sacs’ın ‘NATO’nun SSCB’nin çöküşünden sonra feshedilmesi gerektiği’ yönündeki görüşünü destekleyerek, “Ezeli düşmanı ve kuruluş nedeni olan Varşova Paktı’nın ortadan kalkmış olmasına rağmen NATO’nun neden varlığını sürdürdüğünü hep merak etmişimdir” ifadelerini paylaşmıştı.Varşova Paktı, NATO’nun 1949’da kurulmasından sonra, 1955’te kurulmuştu. 1991’de Varşova Paktı’nın dağılmasının ardından ise eski üyelerinin birçoğu NATO’ya katılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240303/rusyanin-ifsa-ettigi-ses-kayitlari-almanya-ve-nato-ulkeleri-arasindaki-iliskileri-gerebilir-1081311222.html

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