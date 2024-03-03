https://sputniknews.com.tr/20240303/metroda-uyusturucu-madde-kullanan-supheli-tutuklandi-1081329251.html
Metroda uyuşturucu madde kullanan şüpheli tutuklandı
Metroda uyuşturucu madde kullanan şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te metroda yolculuk esnasında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T22:34+0300
2024-03-03T22:34+0300
2024-03-03T22:34+0300
türkiye
istanbul emniyet müdürlüğü
istanbul il emniyet müdürlüğü
istanbul
fatih
fatih
uyuşturucu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bir kişinin metroda uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelinin 29 yaşındaki H.A. olduğu belirlendi. Şüpheli, aynı gün bir metro istasyonunda yakalandı.Şüphelinin, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan emniyette 22 kaydı olduğu tespit edildi.H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240223/yerlikaya-duyurdu-953-kilo-uyusturucu-madde-ile-227-zehir-taciri-yakalandi-1081023339.html
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istanbul emniyet müdürlüğü, istanbul il emniyet müdürlüğü, istanbul, fatih, fatih, uyuşturucu
istanbul emniyet müdürlüğü, istanbul il emniyet müdürlüğü, istanbul, fatih, fatih, uyuşturucu
Metroda uyuşturucu madde kullanan şüpheli tutuklandı
İstanbul Fatih'te metroda yolculuk esnasında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bir kişinin metroda uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelinin 29 yaşındaki H.A. olduğu belirlendi. Şüpheli, aynı gün bir metro istasyonunda yakalandı.
Şüphelinin, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan emniyette 22 kaydı olduğu tespit edildi.
H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.