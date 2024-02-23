Yerlikaya duyurdu: 953 kilo uyuşturucu madde ile 227 zehir taciri yakalandı

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣6️⃣ İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-2” Operasyonlarında;

9️⃣8️⃣3️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

9️⃣2️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗

2️⃣2️⃣7️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️



Aziz… pic.twitter.com/DU0bXOJOne