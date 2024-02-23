https://sputniknews.com.tr/20240223/yerlikaya-duyurdu-953-kilo-uyusturucu-madde-ile-227-zehir-taciri-yakalandi-1081023339.html
Yerlikaya duyurdu: 953 kilo uyuşturucu madde ile 227 zehir taciri yakalandı
Yerlikaya duyurdu: 953 kilo uyuşturucu madde ile 227 zehir taciri yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde düzenlenen Narkoçelik-2 Operasyonu'nda 227 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu. Operasyonda 983... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T08:14+0300
2024-02-23T08:14+0300
2024-02-23T08:23+0300
türkiye
uyuşturucu
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 İlde düzenlenen 'NARKOÇELİK-2' operasyonlarında 227 kişi yakalandığını duyurdu.
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uyuşturucu, operasyon
Yerlikaya duyurdu: 953 kilo uyuşturucu madde ile 227 zehir taciri yakalandı
08:14 23.02.2024 (güncellendi: 08:23 23.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde düzenlenen Narkoçelik-2 Operasyonu'nda 227 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu. Operasyonda 983 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 İlde düzenlenen 'NARKOÇELİK-2' operasyonlarında 227 kişi yakalandığını duyurdu.