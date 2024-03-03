https://sputniknews.com.tr/20240303/meteorolojiden-5-gunluk-hava-tahmini-yeni-haftada-sicaklik-dusecek-yagis-etkili-olacak-1081323083.html

Meteoroloji'den haftalık hava tahmini: Sıcaklık düşecek, yağış etkili olacak

Meteoroloji'den haftalık hava tahmini: Sıcaklık düşecek, yağış etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T17:28+0300

2024-03-03T17:28+0300

2024-03-03T17:36+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

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bulut

hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmini raporunu yayımladı.Türkiye genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan sıcak havalar yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Hava sıcaklıkları düşerken yağışlı ve puslu hava etkili olacak.MGM'den yapılan açıklmada, şu ifadeler kullanıldı:Yapılan son tahminlere göre: Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığı Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RüzgarGenellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Çığ tehlikesi uyarısı Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 17°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in kuzeyi ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, (Eskişehir dışında) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurluESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurluSİVAS °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, (Ordu dışında) Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 7°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlıDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, zaman zaman kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

https://sputniknews.com.tr/20240224/meteorolojiden-5-gunluk-hava-tahmini-sicak-havalar-ne-kadar-surecek-1081058416.html

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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, bulut, bulut, hava durumu