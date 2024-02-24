https://sputniknews.com.tr/20240224/meteorolojiden-5-gunluk-hava-tahmini-sicak-havalar-ne-kadar-surecek-1081058416.html

Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini: Sıcak havalar ne kadar sürecek?

Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini: Sıcak havalar ne kadar sürecek?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının devam edeceğini bildirdi. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T15:58+0300

2024-02-24T15:58+0300

2024-02-24T15:58+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul

istanbul hava durumu

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/18/1081058260_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4efe445c0c70ce9fc115c92ca458b2d8.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı.MGM, sıcaklığın cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artan sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini açıkladı.Müdürlükten yapılan açıkamada, "Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadesi yer aldı.Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısıMGM, aynı zamanda Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısında bulundu.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Van, Hakkari ve Bitlis illerinde kuvvetli rüzgar beklendiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:Bölgelere göre beklenen hava sıcaklıkları şöyle:MARMARAParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 16°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 21°CParçalı bulutluMANİSA °C, 19°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 23°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlıHATAY °C, 18°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 22°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 14°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 11°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 15°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 17°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı bulutluTOKAT °C, 15°CParçalı bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 6°CParçalı bulutluKARS °C, 5°CParçalı bulutluMALATYA °C, 13°CParçalı bulutluVAN °C, 6°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 15°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 15°CParçalı bulutluSİİRT °C, 15°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 18°CParçalı bulutlu

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul, istanbul hava durumu