https://sputniknews.com.tr/20240303/malezyada-tatil-yapan-norvec-krali-enfeksiyon-kapti-apar-topar-ulkesine-gonderildi--1081313169.html
Malezya'da tatil yapan Norveç kralı enfeksiyon kaptı: Apar topar ülkesine gönderildi
Malezya'da tatil yapan Norveç kralı enfeksiyon kaptı: Apar topar ülkesine gönderildi
Sputnik Türkiye
Norveç Kralı Beşinci Harald, Malezya'da tatil yaparken bir enfeksiyon sonrası hastane kaldırıldı. Kral, kalp pili takınılması ardından apar topar Norveç'e geri... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T13:00+0300
2024-03-03T13:00+0300
2024-03-03T13:00+0300
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norveç
kral
harald
malezya
tatil
sağlık
kalp
enfeksiyon
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87 yaşında Norveç Kralı Beşinci Harald, tatil için gittiği Malezya'da enfeksiyon kaptı. Malezya'da direkt olarak hastaneye götürülen Kral'ın tedavi altına alındığı ve kalp pili takıldığı belirtildi. Salı günü Norveç Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, "Kral Malezya'da tatildeyken bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Malezyalı ve Norveçli sağlık personeli kendisiyle ilgileniyor" mesajı verildi. Devamında hızlı bir şekilde Norveç'e özel uçakla geri gönderilen Kral'ın tedavisine ülkesinde devam edilecek. 87 olduğu bilinen kral, son yıllarda defalarca hastalanmış, Ocak ayı sonunda da solunum hastalığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı.
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norveç, kral, harald, malezya, tatil, sağlık, kalp, enfeksiyon
norveç, kral, harald, malezya, tatil, sağlık, kalp, enfeksiyon
Malezya'da tatil yapan Norveç kralı enfeksiyon kaptı: Apar topar ülkesine gönderildi
Norveç Kralı Beşinci Harald, Malezya'da tatil yaparken bir enfeksiyon sonrası hastane kaldırıldı. Kral, kalp pili takınılması ardından apar topar Norveç'e geri götürüldü.
87 yaşında Norveç Kralı Beşinci Harald, tatil için gittiği Malezya'da enfeksiyon kaptı. Malezya'da direkt olarak hastaneye götürülen Kral'ın tedavi altına alındığı ve kalp pili takıldığı belirtildi.
Salı günü Norveç Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, "Kral Malezya'da tatildeyken bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Malezyalı ve Norveçli sağlık personeli kendisiyle ilgileniyor" mesajı verildi.
Devamında hızlı bir şekilde Norveç'e özel uçakla geri gönderilen Kral'ın tedavisine ülkesinde devam edilecek. 87 olduğu bilinen kral, son yıllarda defalarca hastalanmış, Ocak ayı sonunda da solunum hastalığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı.