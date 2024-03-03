https://sputniknews.com.tr/20240303/malezyada-tatil-yapan-norvec-krali-enfeksiyon-kapti-apar-topar-ulkesine-gonderildi--1081313169.html

Malezya'da tatil yapan Norveç kralı enfeksiyon kaptı: Apar topar ülkesine gönderildi

Malezya'da tatil yapan Norveç kralı enfeksiyon kaptı: Apar topar ülkesine gönderildi

Sputnik Türkiye

Norveç Kralı Beşinci Harald, Malezya'da tatil yaparken bir enfeksiyon sonrası hastane kaldırıldı. Kral, kalp pili takınılması ardından apar topar Norveç'e geri... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T13:00+0300

2024-03-03T13:00+0300

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norveç

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harald

malezya

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sağlık

kalp

enfeksiyon

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87 yaşında Norveç Kralı Beşinci Harald, tatil için gittiği Malezya'da enfeksiyon kaptı. Malezya'da direkt olarak hastaneye götürülen Kral'ın tedavi altına alındığı ve kalp pili takıldığı belirtildi. Salı günü Norveç Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, "Kral Malezya'da tatildeyken bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Malezyalı ve Norveçli sağlık personeli kendisiyle ilgileniyor" mesajı verildi. Devamında hızlı bir şekilde Norveç'e özel uçakla geri gönderilen Kral'ın tedavisine ülkesinde devam edilecek. 87 olduğu bilinen kral, son yıllarda defalarca hastalanmış, Ocak ayı sonunda da solunum hastalığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı.

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norveç, kral, harald, malezya, tatil, sağlık, kalp, enfeksiyon