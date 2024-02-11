https://sputniknews.com.tr/20240211/ingiltere-krali-charlestan-kanser-teshisi-sonrasi-ilk-aciklama-geldi-1080614170.html
İngiltere Kralı Charles'tan kanser teşhisi sonrası ilk açıklama geldi
İngiltere Kralı Charles'tan kanser teşhisi sonrası ilk açıklama geldi
İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi konulmasından sonra yaptığı ilk açıklamada aldığı destek mesajlarına değinerek, "Kansere yakalanan herkesin bileceği... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T08:35+0300
2024-02-11T08:35+0300
2024-02-11T08:35+0300
dünya
ingiltere
kral charles
charles
kanser
kanser tedavisi
büyük britanya
sağlık
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0b/1080614013_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_39bfaf66b1993ce31d9d33045ad3999c.jpg
Norfolk'taki Sandringham House Sarayı'nda tedavisi devam eden Kral Charles, yazılı açıklamasında destek mesajları için teşekkür etti.Kral Charles, açıklamasında şunları kaydetti:Prostat büyümesi tedavisi sırasında kanser teşhisiProstat büyümesi tedavisi için hastaneye yatacağı açıklanan Kral Charles, 26 Ocak'ta girdiği hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmiş, Buckingham Sarayı, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığını, Kral'da kanser tespit edildiğini duyurmuştu.Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığı açıklanırken kanserin türü ve evresine ilişkin açıklama yapılmamış, Başbakan Rishi Sunak ise kanserin erken evrede olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240207/prens-harry-acilen-londraya-gitti-ingiltere-krali-charles-olurse-ne-olacak-1080490722.html
ingiltere
charles
büyük britanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0b/1080614013_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_6c261c05d6d946257b08beb97b12cd57.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, kral charles, charles, kanser, kanser tedavisi, büyük britanya, sağlık
ingiltere, kral charles, charles, kanser, kanser tedavisi, büyük britanya, sağlık
İngiltere Kralı Charles'tan kanser teşhisi sonrası ilk açıklama geldi
İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi konulmasından sonra yaptığı ilk açıklamada aldığı destek mesajlarına değinerek, "Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir" ifadelerini kullandı.
Norfolk'taki Sandringham House Sarayı'nda tedavisi devam eden Kral Charles, yazılı açıklamasında destek mesajları için teşekkür etti.
Kral Charles, açıklamasında şunları kaydetti:
"Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir. Bana konan teşhisi paylaşmanın kamuoyundaki anlayışı nasıl artırdığını ve Birleşik Krallık ile geniş anlamda dünyadaki kanser hastaları ve ailelerini destekleyen kuruluşların çalışmalarına nasıl ışık tuttuğunu duymak benim için moral vericiydi. Onların bitmek bilmeyen ilgi ve bağlılığına ömrüm boyunca duyduğum hayranlık kendi kişisel deneyimimin sonucunda daha da artıyor.
Prostat büyümesi tedavisi sırasında kanser teşhisi
Prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatacağı açıklanan Kral Charles, 26 Ocak'ta girdiği hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmiş, Buckingham Sarayı, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığını, Kral'da kanser tespit edildiğini duyurmuştu.
Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığı açıklanırken kanserin türü ve evresine ilişkin açıklama yapılmamış, Başbakan Rishi Sunak ise kanserin erken evrede olduğunu söylemişti.